Funny Video: जब विंबलडन मैच के दौरान महिला खिलाड़ियों ने इस शख्स को पहना दी स्कर्ट

जहां एक ओर क्रिकेट मैच के बीच सभी खिलाड़ी अक्सर बेहद सीरियस मूड में नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर टेनिस के दौरान कई बार हंसी-मजाक का माहौल भी चलता रहता है। कुछ ऐसा ही विंबलडन-2017 में देखने को मिला, जिसे देख वहां मौजूद दर्शकों ने हंस-हंसकर अपना पेट पकड़ लिया।

हुआ यूं कि महिला के इंविटेशनल डबल्स मुकाबले के दौरान चार बार की सिंगल्स ग्रैंड स्लैम चैंपियन किम क्लिस्टर्स से एक फैन ने पूछा कि प्वाइंट बनाने के लिए कहां सर्विस करनी चाहिए। तभी किसी ने कहा कि शरीर पर। ऐसे में क्लिस्टर्स को मस्ती सूझी और उन्होंने रैकेट थमाते हुए उस शख्स को कोर्ट में आने के लिए कहा।

इसके साथ ही क्लिस्टर्स किट बैग से स्कर्ट भी ले आईं और उस शख्स को पहनाने लगी। इस बीच साथी महिला खिलाड़ियों ने भी क्लिस्टर्स का साथ दिया। हालांकि उस शख्स ने मना किया मगर क्लिस्टर्स कहां मानने वाली थीं। उस शख्स ने भी स्कर्ट पहनी और कुछ मिनट तक सर्विस करने की कोशिश की। इस दौरान क्लिस्टर्स अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थीं।

बता दें कि वहीं दूसरी ओर स्पेन की गार्बीन मुगुरुजा ने 15 जुलाई को अमेरिका की दिग्गज वीनस विलियम्स को हराते हुए साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम-विंबलडन का महिला एकल खिताब जीत लिया है। सेंटर कोर्ट पर खेले गए खिताबी मुकाबले में 23 साल की मुगुरुजा ने सात बार की ग्रैंड स्लैम विजेता वीनस को 7-5, 6-0 से हराया। यह उनका पहला विंबलडन खिताब है। साथ ही यह उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम है। 2016 में मुगुरुजा ने फ्रेंच ओपन जीता था।

First Published on July 16, 2017 10:03 am