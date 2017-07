महिला विश्व कप-2017 में सबसे ज्यादा रन जड़ने वाली बल्लेबाजी बनीं मिताली राज

महिला विश्व कप-2017 में 20 जुलाई को भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया की कप्तान मिताली राज ने 36 रन की पारी खेल एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। मिताली (392) अब इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने के मामले में टॉप पर पहुंच गई हैं। हालांकि उनसे पीछे ऑस्ट्रेलिया की एलिस पैरी (366) , इंग्लैंड की नाइट (363) उन्हीं की हमवतन सारा टेलर (351) भी हैं। इंग्लैंड ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है और फिलहाल भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को अभी बल्लेबाजी करनी है। ऐसे में हो सकता है कि टॉप-5 बल्लेबाजों के बीच कुछ हद तक पायदान खिसकते रहेंगे।

बता दें कि मिताली राज ने इस पूरे टूर्नामेंट में ही शानदार बल्लेबाजी की है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हीं के दम पर टाम इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंच सकी है। मिताली ने इस टूर्नामेंट में 49.00 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए 3 अर्धशतक और 1 शतक जड़े।

बता दें कि महिला विश्व कप-2017 में 15 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक जड़कर टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाने वाली कप्तान मिताली राज अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रही हैं। इस बात पर खुद मिताली ने मुहर लगा दी थी।

