इन मशहूर ब्रैंड्स के जूते पहनते हैं ये भारतीय क्रिकेटर्स, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश

क्रिकेटर्स के रिकॉर्ड के बाद अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा बात होती है तो वह है उनकी स्टाइलिंग। वह क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, उसके पास कौन की गाड़ियां हैं। उसकी कीमत कितनी है। फैन्स सब जानना चाहते हैं। इन खिलाड़ियों की कमाई खेल के अलावा एन्डॉर्समेंट और विज्ञापनों से होती है। बड़ी-बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपये खर्च कर उन्हें अपना ब्रैंड एंबेसडर बनाती हैं और खिलाड़ी करार की हुई कंपनी के सामान को ही इस्तेमाल करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों के जूते के ब्रैंड और उसकी कीमत के बारे में:

रोहित शर्मा: टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा वनडे में दो बार दोहरा शतक जड़ने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। जितना वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उतना ही मैदान पर चौके-छक्कों की बारिश करते हैं। रोहित शर्मा स्पोर्ट्स कंपनी एडिडास के जूते पहनते हैं, जिसकी कीमत 7000 से शुरू होकर 22000 रुपये तक है।

अजिंक्य रहाणे: टीम इंडिया के स्टार ओपनर रहाणे का बल्ला वेस्टइंडीज सीरीज में खूब चला था। आगामी श्रीलंकाई दौरे पर भी उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। यूं तो रहाणे जुबान से खामोश रहते हैं, लेकिन उनका बल्ला सब बोलता है। रहाणे स्पोर्ट्स कंपनी नाइकी के जूते इस्तेमाल करते हैं। इसकी कीमत 15000 से 25000 तक है।

युवराज सिंह: टी20 विश्वकप 2007 में एक ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले युवराज सिंह ने पिछले साल प्यूमा कंपनी से 4 करोड़ रुपये का करार दिया था। आईपीएल में भी उन्होंने प्यूमा के ही रंगीन स्पोर्ट्स शूज पहने थे। इतना ही नहीं उनके बल्ले पर भी प्यूमा का स्टिकर लगा रहता है। इस कंपनी के जूते की कीमत 15000-20000 रुपये तक होती है।

महेंद्र सिंह धोनी: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में अपने गृहनगर रांची में सेवन नाम का स्टोर खोला है। धोनी का बड़े-बड़े बैंड्स के साथ करार हैं। लेकिन जब बात जूतों की आती है तो उनका भरोसा अॉस्ट्रेलियाई कंपनी सीसीएस (कस्टम क्रिकेट शूज) के जूते पहनते हैं, जिसकी कीमत 20000 रुपये या उससे ज्यादा है।

विराट कोहली: भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान। कुछ समय पहले स्पोर्ट्स कंपनी प्यूमा ने उनसे 100 करोड़ रुपये का करार किया था। विराट इस कंपनी के ब्रैंड एंबेसडर भी हैं और टीशर्ट, जूते, ट्रेनिंग शूज से लेकर हर चीज इसी कंपनी की इस्तेमाल करते हैं। इन सभी की अलग-अलग कीमत है। इस कंपनी के जूते की कीमत ज्यादातर 20000 तक होती है।

First Published on July 22, 2017 11:54 am