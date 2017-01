शाहरुख खान की नज़र में एमएस धोनी हैं ‘बाजीगर’, विराट कोहली को बताया ‘डॉन’ तो अश्विन हैं ‘पहेली’

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरूख खान इन दिनों अपनी आनेवाली फिल्म रईस के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इसके लिए वो भारत के तमाम शहरों में घूम रहे हैं, कभी ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो कभी बस से। टीवी चैनलों और अखबारों को इंटरव्यू दे रहे हैं। शाहरुख क्रिकेट के भी बहुत शौकीन हैं और आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सह-मालिक भी हैं। कोलकाता की टीम दो बार आइपीएल खिताब अपने नाम कर चुकी है।अपनी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में शाहरुख ने स्टार स्पोर्ट के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान जब शाहरुख से पूछा गया कि उनकी नज़र में भारतीय टीम में कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके कैरेक्टर को किंग खान अपनी किसी फिल्म के नाम से डिफाइन करना चाहेंगे। इस सवाल पर शाहरुख का जवाब भी दिलचस्प था।

शाहरुख खान ने सबसे पहले भारतीय दिग्गज स्पिनर आर.अश्विन के बारे में पूछा गया। इस पर शाहरुख ने कहा, ‘अश्विन एक रहस्यमय व्यक्ति हैं, वो कब क्या करेंगे ये कोई नहीं बता सकता। वो बहुत शांत रहते हैं और अचनाक से बल्लेबाज़ के सामने एक ऐसी गेंद फेंक देते हैं जिस पर बल्लेबाज़ चकमा खा जाता है और अपना विकेट गंवा देता है। इसलिए मैं अश्विन को ‘पहेली’ नाम दूंगा।’ इसके बाद भारतीय टीम के ओपनिंग बल्लेबाज़ रोहित शर्मा को एसआरके ने ‘बादशाह’ बताया, शाहरुख खान ने कहा कि उन्हें रोहित शार्मा का बैटिंग स्टाइल पसंद है। उन्होंने कहा कि रोहित की अदा मुझे काफी अच्छी लगती है। वो पिच पर शांत रहता है और जब बल्लेबाजी करना शुरू करता है तो पागलों की तरह गेंदबाजों की धुनाई करता है।

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के बारे में किंग खान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब शांत स्वभाव के साथ वो क्रीज़ पर बल्लेबाज़ी करने आता है तो उसके चेहरे पर गंभीर दृढ़ता दिखाई देती है। इसके साथ हमेशा जीतने की इच्छाशक्ति और गेंदबाज़ों पर हावी होकर रन बनाने की कला है विराट के पास, इसलिए मैं विराट कोहली को ‘डॉन’ का नाम देना पसंद करूंगा हैं। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जब किंग खान से पूछा गया कि वो इस खिलाड़ी को अपनी कौन सी फिल्म का नाम देना चाहेंगे तो उन्होंने कहा, ‘एमएस धोनी हमेशा एक ऐसा दांव खेलता है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक उसी तरह जैसे उसने 2007 टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आखिरी ओवर जोगिंदर शर्मा को दे दिया था। इस ओवर की वजह से ही टीम इंडिया हारी बाज़ी जीत गई थी इसलिए मैं उसे ‘बाज़ीगर’ का नाम देना चाहूंगा।

वीडियो: भारत के पांच शिर्ष खिलाड़ी, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में पकड़े हैं सबसे ज्यादा कैच

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 24, 2017 11:23 am