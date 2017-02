सचिन तेंदुलकर की गोद में नन्हीं परी हिनाया के कुछ शरारती भरे पल, देखें Adorable फोटोज

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बचपन की शरारतों के बारे में तो आप जान ही गए हैं। क्योंकि उन्होंने खुद ही फैंस को अपने बचपन से सोशल मीडिया के जरिए रूबरू कराया था। लिहाजा अब वे इन दिनों एक नन्हीं परी के साथ शरारत कर जॉयस फील कर रहे हैं। जी हां, हाल ही सचिन ने अपने सोशल एकाउंट पर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह के साथ कुछ फोटोज अपलोड किए हैं। फोटोज में सचिन के साथ नन्ही हिनाया की मस्ती देखते ही बनती है। हिनाया भले ही अपनी नन्हीं दुनिया में किसी को न पहचानती हों लेकिन उन्हें सोशल मीडिया के जरिए अब कोई स्टार समझने लगा है। मास्टर ब्लास्टर द्वारा शेयर की गईं इन फोटोज में वे दोनों काफी क्यूट लग रहे हैं। सचिन की गोद में हिनाया उनके चेहरे और गर्दन पर नन्हें हाथों से किलकोटियां करते नजर आ रही हैं। लेकिन हिनाया की शरारत से दिग्गज क्रिकेटर को उनके नाखून लग रहे हैं, जो कि आप फोटोज में साफ तौर पर देख सकते हैं। इन फोटोज पर सचिन ने बेहत खूबसूरत कैप्शन दिया है। उन्होंने लिखा With little Hinaya Heer! She’s a bundle of joy…सचिन और हिनाया दोनों काफी खूबसूरत लग रहे हैं। एक फोटो में सचिन की गोद में हिनाया सीधे कैमरे की ओर देख रही हैं। बता दें कि हरभजन की हिनाया काफी शरारती हैं। अक्सर भज्जी की पत्नी गीता बसरा भी हिनाया की फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड करती रहती हैं।

With little Hinaya Heer! She's a bundle of joy

गौरतलब है कि हिनाया से कहीं ज्यादा शरारती सचिन का बनपन था। बीते माह उन्होंने अपनी एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को सबसे पहले फेसबुक पर साझा किया। यहां लोगों ने इस तस्वीर पर अपना प्यार न्यौछावर किया है। सचिन के बचपन की तस्वीर तो प्यारी है ही, उन्होंने इस तस्वीर पर जो कैप्शन दिया है वो और भी ज्यादा मजेदार है। इस तस्वीर को पोस्ट किए जाने के चार घंटे के भीतर ही 59000 लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। इस तस्वीर में छोटे सचिन एक रॉड के सहारे बंदर की तरह पैर उपर और सिर नीचे किए हुए लटक रहे हैं। सचिन ने इस तस्वीर पर कैप्शन देते हुए लिखा है, ‘तब हैंगिंग आउट का मतलब आज से अलग हुआ करता था।’ इस तस्वीर को पोस्ट किए जाने के एक घंटे के भीतर ही 500 से ज्यादा लोगों ने शेयर किया।

First Published on February 14, 2017 2:04 pm