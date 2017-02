इंटरनेशनल हीरो बना मोहित अहलावत, आईपीएल के लिए दिया नाम, पर ये है T20 में पहले तिहरे शतक के पीछे का सच

दिल्ली के ललिता पार्क में खेले गए एक टी-20 मुकाबले में 300 रन बनाकर दिल्ली के बल्लेबाज मोहित अहलावत इंटरनेशनल हीरो बन गए हैं। हर किसी की जुबान पर 72 बॉल में 14 चौके और 39 छक्के की मदद से पहली बार टी-20 में 300 रन बनाने वाले मोहित का ही नाम है। 21 साल का यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट प्लेयर ट्विटर ट्रेंड करने लगा और न्यूजपेपर के फ्रंट पेज पर दिखा। इतना ही नहीं, हरियाणा के किसान के बेटे और विकेटकीपर बल्लेबाज मोहित को आईपीएल फ्रंचाइजी ऑनर्स अपनी टीम में लेने की सोचने लगे हैं।

लेकिन आपको यह जानकारी भी रखनी चाहिए कि जिस मैदान पर यह स्कोर बना है वह एक मल्टीपर्पस ग्राउंड है जिसका डायमेंशन भी बेहद अजीब (60मीटर x 40मीटर) है। इसके अलावा बैट्समैन के पीछे की बाउंड्री भी 25-यार्ड की है। इसके अलावा मोहित की विरोधी टीम में जो गेंदबाज थे उनमें से कुछ क्लब से लिए गए थे और कुछ मोहल्ला प्लेयर्स थे। मोहित दिल्ली की रणजी टीम से भी खेल चुके हैं। रणजी ट्रॉफी की 5 इनिंग्स में 5 रन बनाने वाले मोहित की किस्मत सिर्फ एक इनिंग में बदल गई। इस कीर्तिमान के बाद मोहित अहलावत ने कहा, “हां, मैने अपना नाम आईपीएल नीलामी के लिए दिया है, लेकिन कह नहीं सकता कि मैं उन लोगों के नोटिस में आया हूं भी या नहीं।”

अगर कोई पहली बार ललिता पार्क में मैच देखने जाए तो उसका ध्यान सीमेंट से बनी स्टेज पर जरूर जाएगा, जो पिच से थोड़ी ही दूर बनी है। इसपर लिखा है, युवा कला मंच। मैदान का इस्तेमाल राम लीला और तिरंगा फहराने के लिए भी किया जाता है। इसके साइज का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ललिता पार्क जितने पांच ग्राउंड मिलाए जाएं तब एक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (172.9m X 147.8m) बनेगा। जिस मैच में यह स्कोर बनाया गया वह स्थानीय युवाओं द्वारा शुरू की गई फ्रेंड्स प्रीमियर लीग थी, जिसे दिल्ली या जिला क्रिकेट एसोसिएशन से मान्यता भी प्राप्त नहीं है।

इस ग्राउंड पर पहले खेल चुके बल्लेबाज अहमद अली ने बताया कि छोटी डायमेंशन होने के कारण यहां बल्लेबाजों के लिए आसान हो जाता है। अली ने कहा, “इस ग्राउंड पर एक औसत बल्लेबाज भी शतक लगा देता है क्योंकि चौके-छक्के लगाना आसान है। यहां तक की उस मैच में भी अहलावत की टीम ने 416 रन बनाए थे, जबकि विरोधी टीम भी 15 ओवर में 215 रन बना गई थी।”

First Published on February 9, 2017 10:17 am