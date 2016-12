मुंबई महारथी और हरियाणा हैमर्स के बीच होगा पीडब्लूएल का पहला मैच

पिछले विजेता मुंबई महारथी और हरियाणा हैमर्स के बीच दो जनवरी को होने वाले मुकाबले के साथ ही पेशेवर कुश्ती लीग (पीडब्लूएल) के दूसरे सत्र की शुरुआत हो जाएगी। छह टीमों के बीच होने वाली इस लीग के मुकाबले दो से 19 जनवरी तक यहां इंदिरा गांधी खेल परिसर के केडी जाधव हॉल में खेले जाएंगे। इस बार जयपुर निंजास, मुंबई महारथी, यूपी दंगल, एनसीआर पंजाब रॉयल्स, हरियाणा हैमर्स और दिल्ली सुल्तान्स की टीमों के बीच कड़ा संघर्ष होने की उम्मीद है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह को उम्मीद है कि इस बार पिछली बार की तुलना में अधिक दर्शक लीग का लुत्फ उठाएंगे। उन्होंने कहा, ‘पहले सत्र में तीन करोड़ से अधिक दर्शक लीग से जुड़े थे और 54 मुकाबलों में करीब 200 अंक बने थे। इन सब बातों के मद्देनजर पूरी दुनिया इस लीग को लेकर बहुत रोमांचित है।’

लीग के प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि जार्जिया के व्लादीमिर खिनचेंगशिवली और कनाडा की एरिका वीब के रूप में दो ओलंपिक चैंपियनों सहित विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक के पदक विजेताओं के साथ महाद्वीपीय चैंपियनों की संख्या 20 तक पहुंच गई है, जो इस लीग को भव्य बनाने के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा, ‘इसके अलावा सोनी नेटवर्क पर प्रसारण से लेकर हर क्षेत्र में इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह लीग भारतीय पहलवानों को अपनी क्षमताओं से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगी।’ पीडब्लूएल में कुल 15 मुकाबले लीग चरण में होंगे जबकि 17 और 18 जनवरी को सेमीफाइनल मुकाबले होंगे।

और इसका बहुप्रतीक्षित फाइनल 19 जनवरी को खेला जाएगा। लीग का संचालन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से मान्यता प्राप्त अधिकारी करेंगे जिसमें पिछले दिनों रियो ओलंपिक में बतौर रेफरी की जिम्मेदारी संभालने वाले इकलौते भारतीय अशोक कुमार भी शामिल हैं। लीग में पुरुषों के 57, 65, 70, 74 और 97 किग्रा भार वर्ग के मुकाबले होंगे जबकि महिलाओं में 48, 53, 58 और 69 से 75 किग्रा भार वर्ग के मुकाबले होंगे। लीग में भाग ले रहे सभी 54 खिलाड़ियों में पंजाब टीम के व्लादीमिर सबसे महंगे खिलाड़ी (कीमत 48 लाख रुपए) हैं जबकि दिल्ली टीम की मारिया स्टैडनिक और हरियाणा टीम के मैगमद कुर्बानालि दूसरे महंगे खिलाड़ी (47 लाख रुपए) हैं। पीडब्लूएल सीजन-2 का प्रसारण सोनी मैक्स, सोनी ईएसपीएन पर हिंदी और अंग्रेजी में किया जाएगा। सभी मुकाबले शाम सात से रात नौ बजे तक आयोजित किए जाएंगे।

First Published on December 30, 2016 5:23 am