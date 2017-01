अॉस्ट्रेलिया से वनडे और टेस्ट सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर भी सवाल उठाने लगे हैं। पाकिस्तान अॉस्ट्रेलिया में कंगारू टीम से तीनों टेस्ट और 5 वनडे मैचों में से 3 हार चुका है। सिर्फ एक ही वनडे मैच में उसे जीत मिली है। 26 जनवरी को एडिलेड में पांचवा और आखिरी वनडे खेला जाना है। एक वीडियो यू-ट्यूब पर वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के कई दिग्गज खिलाड़ी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की आलोचना कर रहे हैं और टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, केदार जाधव और करुण नायर की तारीफ।

एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताफ और शोएब अख्तर कह रहे हैं कि उनकी टीम की परफॉर्मेंस अॉस्ट्रेलिया में काफी खराब रही है और टीम के पास कोई पावर हिटर नहीं है। वसीम अकरम कटक में खेले गए मैच का हवाला देते हुए कहते हैं कि भारत ने 25 रन पर 3 विकेट खो दिए थे, लेकिन फिर भी महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह टीम को बेहतर स्थिति में ले गए। उन्होंने कहा कि यही पावर हिटर की निशानी होती है, जो हमारे पास नहीं हैं। इसके बाद जब न्यूज एंकर सकलैन मुश्ताक से पूछता है कि हमारी क्रिकेट टीम कहां जा रही है तो वह कहते हैं कि अच्छी विकेट पर आपको कम से कम 300 रन बनाने की बनाने चाहिए। उन्होंने युवराज सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने 3 साल बाद वापसी की और शानदार शतक जमाया। उन्होंने केदार जाधव और इंग्लैंड के खिलाफ 300 रन बनाने वाले करुण नायर का जिक्र करते हुए कहा कि उसने भी बेहतरीन खेल दिखाया था।

एक अन्य पैनलिस्ट ने कहा कि भारत को पता है यह 350 रन की पिच है और उनके 25 रन पर 3 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन फिर भी बाकी बल्लेबाज उसी के अनुसार बैटिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी टीम के शुरुआती विकेट गिरने के बाद 250 रनों पर आ जाती है।

रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने कहा कि अॉस्ट्रेलिया एक वर्ल्ड क्लास टीम है और पाकिस्तान के मैच भारत के साथ भी हैं, इसलिए उन्हें भारत में भी वर्ल्ड क्लास बनना पड़ेगा।

पाकिस्तानी दिग्गजों की तारीफ आप यहां देख सकते हैं ः

First Published on January 24, 2017 10:10 am