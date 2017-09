पाकिस्तानी क्रिकेटर ने फैन से की बदतमीजी, सेल्फी लेने पर फोन तोड़ा

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अहमद शहजाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शहजाद कथित तौर पर एक प्रशंसक से दुर्व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा तब हुआ जब शहजाद कराची में तीन दिवसीय कायदे आजम ट्रॉफी मैच का फाइनल खेल लौट रहे थे। इस दौरान एक प्रशंसक ने पाकिस्तानी बल्लेबाज के साथ सेल्फी लेने को कहा। गौरतलब है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट जगत में शहजाद खुद की सेल्फी लेने के लिए खासे मशहूर हैं। लेकिन शहजाद ने प्रशंसक को सेल्फी लेने से मना कर दिया और धक्का दे दिया। घटना का वीडियो ट्विटर पर फरहान निसार ने शेयर किया है। साथ ही लिखा है, ‘सेल्फी ब्वॉय ने प्रशसंक से किया दुर्व्यवहार। उसका फोन तोड़ दिया।’ शहजाद के इस बर्ताव कर यूजर्स ने नाराजगी जाहिर की है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि वो थके हुए थे इसलिए उस वक्त सेल्फी नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन वो प्रशंसक को विनम्रता से समझा भी सकते थे। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जानकारी के लिए बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए सलामी बल्लेबाज शहजाद को चयन नहीं किया गया। शहजाद वर्ल्ड XI टीम के खिलाफ भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके थे।

जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बेन स्टोक्स का पिछले दिनों सड़क पर ‘झगड़े’ का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो ‘सन अखबार’ की वेबसाइट शेयर किया गया था। वहीं वीडियो सार्वजनिक होने पर एशेज में उनके खेलने पर संदेह पैदा हो गया है। वीडियो में स्टोक्स दो लोगों के साथ हाथापाई करते दिख रहे हैं। इसमें से एक के हाथ में बोतल है।

Selfie boy misbehaved with a fan and broke his phone at the end of day 3 in Sialkot.#QEA17 #QeATrophy #SHOWzad #overrated pic.twitter.com/QHxz3QcOGE — Farhan Nisar (@farhanwrites) September 28, 2017

Aap ko kiya masla hain bhai Ahmed Apney amaal ka khud answereble hain, don’t worry Apney kartoot teek kro — Waseem Shahzad (@iamwaseem21) September 28, 2017

Ye sb kuch es liye kr rha ha, ke @iamAhmadshahzad & Fans ki attraction hasil kare. — ABBas Khan (@iamABBas_Khan) September 28, 2017

Ahmed se jalta hain, and sasti shohrat k liye — Waseem Shahzad (@iamwaseem21) September 28, 2017

Bhai he is Journalist and uska Kam Hy reporting karna achi hu buri hu. — Tanzeel (@Tanzeelified) September 28, 2017

Yahi point mera bhi ha, Ahmad shahzad ke bare ye hamesha negative comments krta ha, pata nhi @iamAhmadshahzad se kya jalan ha es ko. — ABBas Khan (@iamABBas_Khan) September 28, 2017

Osny reporting ki Hy, Mae ny esko Ahmed k performance b post karte Dekha Hy.

He is reporting positive or negative, that’s his job — Tanzeel (@Tanzeelified) September 28, 2017

My God! This is unexceptable! Where is PCB & management? — Hassan My Hero (@YasraHere) September 28, 2017

