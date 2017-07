पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली को बताया दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज, ट्विटर पर गदगद हुए भारतीय

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले को लेकर दोनों देशों के खेलप्रेमियों में चाहे जितनी जबानी जंग हो खिलाड़ियों के बीच आपसी भाईचारा ही दिखता है। ऐसा ही नजारा सोमवार (17 जुलाई) को देखने को मिला जब पाकिस्तानी स्ट्राइक गेंदबाज मोहम्मद आमिर ट्विटर पर अपने प्रशंसकों के साथ चैट कर रहे थे। एक यूजर ने उनसे पूछा कि उनकी नजर में विश्व का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? मोहम्मद आमिर ने एक शब्द में जवाब दिया- विराट कोहली। मोहम्मद आमिर के इस जवाब के बाद तो भारतीयों ने कमेंट बॉक्स में उनकी तारीफों के पुल बांध दिए।

एक अन्य यूजर ने थोड़ा घुमाकर यही सवाल मोहम्मद आमिर से पूछा, “जो रूट, विराट कोहली, केन विलियम्सन, स्टीव स्मिथ में कौन बेस्ट है?” आमिर का जवाब था- सभी अच्छे हैं लेकिन निजी तौर पर विराट कोहली। आमिर के इस जवाब के बाद तो भारतीय ट्विटरवासी उनकी गेंदबाजी की जमकर तारीफ करने लगे। एक यूजर ने आमिर से पूछा कि भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने उन्हें साधारण गेंदबाज बताया था, तो उन्हें गेंदबाजी करते हुए आपको कैसा लगता है? इस पर आमिर ने कहा, “जैसा बाकी बल्लेबाजों को करके लगता है।” आमिर ने हिन्दी फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के गाने “मैं फिर भी तुम को चाहूंगा” को अपना पसंदीदा गाना बताया।

ट्विटर चैट पर मोहम्मद आमिर अपने खेल और निजी जीवन दोनों से जुड़े सवालों के जवाब दिए। आमिर ने पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज वसीम अकरम को अपना सर्वकालिक प्रिय आइकॉन बताया। आमिर ने एशिया कप 2016 में भारत के खिलाफ अपनी गेंदबाजी को अपना प्रिय स्पेल बताया। एक यूजर ने आमिर से पूछा कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उनके लिए सबसे खास लम्हा क्या था? इस पर उन्होंने कहा, “पाकिस्तान के लिए खेलना।”

चैंपियंस ट्राफी के फाइनल में मोहम्मद आमिर ने रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली को आउट किया था। उनकी और हसन अली की घातक गेंदबाजी की मदद से पाकिस्तान ने पूरी भारतीय टीम को 30.3 ओवरों में 158 रनों पर आउट कर दिया था। पाकिस्तान ने 180 रनों से मुकाबला जीत लिया था।

They all are but personally Virat kohli http://t.co/lYFNz4P5y2 — Mohammad Amir (@iamamirofficial) July 16, 2017

Always waseem akram http://t.co/bTWFBVdnRE — Mohammad Amir (@iamamirofficial) July 16, 2017

Playing for Pakistan http://t.co/sTIdF7GY2L — Mohammad Amir (@iamamirofficial) July 16, 2017

There are many but if i have to pick than Asia cup 2016 against india http://t.co/8zdsxCgV5B — Mohammad Amir (@iamamirofficial) July 16, 2017

Everyone but again if I have to pick than Imad http://t.co/25LaZraLVG — Mohammad Amir (@iamamirofficial) July 16, 2017

Same as i feel with other batsman http://t.co/0EGWbJrerz — Mohammad Amir (@iamamirofficial) July 16, 2017

Mein phir bhi tumko chahoonga http://t.co/YpaJUVtHpx — Mohammad Amir (@iamamirofficial) July 16, 2017

वीडियो- पार्किंग को लेकर विवाद के बाद हुई घटना

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 18, 2017 12:55 pm