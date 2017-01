कांग्रेस नेता की बेटी संग योगेश्वर दत्त बंधे शादी के बंधन में, सामारोह में शामिल हुए कई VVIP

2012 के लंदन ओलिंपिक के कांस्य पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त सोमवार को शीतल शर्मा के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। दिल्ली के अलीपुर स्थित द जेहान गार्डन में हुए इस शादी सामारोह में खिलाड़ी और नेताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। योगेश्वर की शादी में बीजेपी, कांग्रेस और आप के नेताओं समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। योगेश्वर की पत्नी शीतल कांग्रेसी नेता जयभगवान शर्मा की बेटी हैं और बीए बीए फाइनल में पढ़ाई कर रही हैं। रेसलर योगेश्वर को बधाई देने के लिए शादी में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, कुलदीप शर्मा और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी पहुंचे।

साथ ही हरियाणा के ‘आप’ नेता नवीन जयहिंद अपनी पत्नी और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालिवाल के साथ बधाई देने पहुंचे। योगेश्वर ने साफ कर दिया है कि वो शादी के बाद भी खेलना जारी रखेंगे। योगेश्वर के ससुर जयभगवान शर्मा कांग्रेस के नेता हैं। शर्मा 1991 में सीएम रहे भजनलाल से प्रेरित होकर राजनीति में आए थे। शीतल उनकी इकलौती बेटी हैं। इससे पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी सोमवार को भैंसवाल कलां में पहुंचे और योगेश्वरदत्त को शादी की बधाई दी।सीएम ने कहा कि योगेश्वर ने ओलंपिक में भाग लेकर प्रदेश व गांव का नाम रोशन किया है। इस मौके पर योगेश्वरदत्त ने कहा कि शादी के बाद भी खेलना जारी रखूंगा। अब उनका लक्ष्य कॉमन वैल्थ गेम्स हैं। शादी के बाद इसमें पदक जीतने के लिए अभ्यास करूंगा। वहीं रूखी में खेल अकादमी पर पूरा ध्यान रखेगा। जिससे प्रदेश व देश के अच्छे पहलवान दे सकूं।

कॉफी विद करण: करण जौहर के शो को करीना कपूर खान और सोनम कपूर ने बनाया एक किट्टी पार्टी

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 17, 2017 6:10 am