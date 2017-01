रोजर फेडरर बनाम राफेल नडाल, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017 का पुरुष फाइनल, जानिए कितने बजे और कहां देख सकते हैं मैच

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017 का फाइनल आज यानी 29 जनवरी को खेला जाना है। इस मैच में पुराने दोस्त और दुश्मन दोनों माने जाने वाले रोजर फेडरर और राफेल नडाल आमने-सामने होंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद दोनों शायद ही किसी ग्रेंड स्लैम के फाइनल में खेलेंगे। राफेल नडाल ने 2009 में फाइनल में रोजर फेडरर को हराया था।

ग्रैंडस्लैम फाइनल में उनका फेडरर पर 6-3 का रिकॉर्ड है। नडाल चौथी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन और कुल 21वीं बार किसी ग्रैंडस्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। स्पेन के 30 वर्षीय खिलाड़ी नडाल ने अपना आखिरी ग्रैंडस्लैम खिताब 2014 में फ्रेंच ओपन के रूप में जीता था। इसके बाद उन्हें चोटों से जूझना पड़ा था। नडाल की निगाह अब अपना दूसरा ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीतने पर लगी हैं। इससे वह चारों ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट दो-दो बार जीतने वाले ओपन युग में पहले खिलाड़ी और ओवरआल तीसरे पुरुष खिलाड़ी बन जाएंगे।

मैच के बारे में बाकी प्रमुख जानकारियां यहां हैं –

कहां देख सकते हैं मैच ?

इस मैच को बीबीसी रेडियो 5 पर लाइव सुना जा सकता है।

कितने बजे होगा यह मैच

भारतीय वक्त के मुताबिक, इस मैच को दोपहर 2 बजे देखा जा सकता है।

जीतने वाले को क्या मिलगा ?

टाइटल जीतने वाले को 2.24 मिलियन ब्रिटिश पाउंड मिलेंगे।

कहां हो रहा है मैच ?

रोजर फेडरर बनाम राफेल नडाल का यह मैच मेलबर्न में खेला जाएगा।

First Published on January 29, 2017 11:46 am