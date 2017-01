सैयद ग्रांड प्री गोल्ड: पीवी सिंधु फाइनल में, उलटफेर में हारे श्रीकांत

गत पुरुष चैम्पियन किदाम्बी श्रीकांत को शनिवार (28 जनवरी) को यहां सैयद मोदी ग्रांड प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट में उलटफेर का सामना करना पड़ा लेकिन ओलंपिक रजत पदकधारी पीवी सिंधु को महिला एकल के फाइनल में पहुंचने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई। पिछले साल कनाडा ओपन ग्रां प्री जीतने वाले नौंवे वरीय बी साई प्रणीथ ने एक घंटे तक चले पुरुष एकल मैच में तीसरे वरीय श्रीकांत को 15-21 21-10 21-17 से शिकस्त दी। पिछले साल चाइना ओपन से अपना पहला सुपर सीरीज प्रीमियर खिताब जीतने वाली और हांगकांग में फाइनल्स में पहुंचने वाली सिंधु ने महिला एकल में इंडोनेशिया की चौथी वरीय फितरियानी फितरियानी को 38 मिनट में 21-11 21-19 से मात देकर फाइनल में प्रवेश किया। अब इस 21 वर्षीय हैदराबादी खिलाड़ी का सामना फाइनल में इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का से होगा जिन्होंने अपने से ऊंची रैंकिंग वाली हमवतन छठी वरीय हन्ना रामादिनी को एक अन्य मुकाबले में 21-19 21-14 से हराया। अन्य भारतीयों में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए महिला और मिश्रित युगल स्पर्धा के फाइनल में जगह बनायी।

साथ में मिलकर दूसरा टूर्नामेंट खेल रही अश्विनी और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी ने लंदन ओलंपिक कांस्य पदकधारी और शीर्ष वरीय जोकिम फिशन निल्सन और क्रिस्टिना पेडरसन को दूसरे सेमीफाइनल में 19-21 21-18 21-18 से मात दी। इससे पहले अश्विनी और सिक्की ने ग्रां प्री गोल्ड टूर्नामेंट के अपने पहले फाइनल में प्रवेश किया। इस जोड़ी ने महिला युगल मुकाबले में संजना संतोश और अराती सारा सुनील को 18-21 21-12 21-13 से हराया। तेईस वर्षीय सिक्की ने फिर अपने मिश्रित युगल जोड़ीदार प्रवण जेरी चोपड़ा के साथ मिलकर पहले सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क के पांचवें वरीय माथियास क्रिस्टियनसने और सारा थाईगेसेन को 21-18 21-13 से पराजित किया। अश्विन ने पिछले साल के अंत में सिक्की से जोड़ी बनायी है। अश्विनी और सिक्की अब शीर्ष वरीय और दुनिया की दूसरे नंबर की कैमिला रिटर जुहल और क्रिस्टिना पेडरसन से भिड़ेंगी जिन्होंने यिन लू लिम और याप चेंग वेन की मलेशिया की दूसरी वरीय जोड़ी पर दूसरे सेमीफाइनल में 23-21 21-14 से जीत दर्ज की।

First Published on January 29, 2017 6:11 am