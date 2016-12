सेरेना विलियम्स रेडिट के को-फाउंडर से करेंगी शादी, फोटो पोस्ट कर दी सगाई की जानकारी

टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने रेडिट के को-फाउंडर एलेक्स ओहानियन से सगाई कर ली है। इस बात की पुष्टि एलेक्स के प्रवक्ता ने भी कर दी है। खबरों के मुताबिक, फिलहाल दोनों छुट्टियां मनाने के लिए रोम गए हुए हैं। सेरेना सगाई के बारे में सबसे पहले सोशल मीडिया पर बताया। उन्होंने बात की जानकारी देने के लिए भी रेडिट को ही चुना था। फिलहाल शादी की कोई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। सेरेना ने जुलाई में अपना सातंवा विम्बलडन खिताब जीता था।

सेरेना ने रेडिट पर एक कविता पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने यह कविता पोस्ट की थी –

