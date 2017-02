पीवी सिंधू, साइना नेहवाल एशियाई मिक्स्ड टीम चैम्पियनशिप के लिए भारतीय टीम में

रियो ओलंपिक रजत पदक विजेता पी वी सिंधू और लंदन खेलों की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल को 14 से 19 फरवरी तक वियतनाम में होने वाली पहली एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैम्पियनशिप के लिये भारतीय टीम में शामिल किया गया है। सिंधू ने पिछले सप्ताह लखनऊ में सैयद मोदी ग्रां प्री खिताब जीता था जबकि साइना ने मलेशिया मास्टर्स में खिताबी जीत के साथ सत्र का आगाज किया। तन्वी लाड और रितुपर्णा दास को भी मौका मिलने की उम्मीद नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ एक महिला एकल मैच, एक पुरुष एकल, एक पुरुष युगल, एक महिला युगल और एक मिश्रित युगल मैच है ।

सैयद मोदी ग्रां प्री गोल्ड विजेता समीर वर्मा पिछले साल हांगकांग सुपर सीरिज के फाइनल में पहुंचे थे। स्विस ओपन चैम्पियन एच एस प्रणय के प्रदर्शन पर भी नजरें होंगी जबकि किदाम्बी श्रीकांत ने नहीं खेलने का फैसला किया है। भारत को ग्रुप डी में कोरिया और सिंगापुर के साथ रखा गया है जबकि चीन, चीनी ताइपै और हांगकांग ग्रुप ए में है। मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका ग्रुप बी में हैं और ग्रुप सी में जापान, थाईलैंड, वियतनाम और फिलीपीन हैं।

First Published on February 6, 2017 11:30 am