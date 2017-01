हैदराबाद ने पीबीएल में बंगलुरु ब्लास्टर्स को हराया

दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी स्पेन की कैरोलिना मारिन की ट्रंप मैच में जीत की बदौलत हैदराबाद हंटर्स ने शनिवार (7 जनवरी) को यहां प्रीमियर बैडमिंटन लीग में रोमांचक मुकाबले में बेंगलुरू ब्लास्टर्स को 4-3 से हरा दिया।मुकाबले के अंतिम मैच से पहले हैदराबाद की टीम 2-3 से पिछड़ रही थी जबकि मारिन ने महिला एकल में पहला गेम 9-11 से गंवा दिया था लेकिन उन्होंने अगले दो गेम में अश्विनी पोनप्पा को 11-5, 11-8 से हराकर अपनी टीम को रोमांचक जीत दिला दी। हैदराबाद हंटर्स को समीर वर्मा ने अच्छी शुरुआत दिलाई जब उन्होंने पहले पुरुष एकल में बंगलुरु ब्लास्टर्स के थाईलैंड के अनुभवी खिलाड़ी बूनसैक पोनसाना को सीधे गेम में 11-7, 11-7 से हराया। को सुंग ह्युन और एन सिक्की रेड्डी ने हालांकि मिश्रित युगल में मारिन और सात्विक साई राज की हैदराबाद की जोड़ी को 11-9, 11-7 से हराकर बेंगलुरू की टीम को 1-1 से बराबरी दिला दी। बेंगलुरू की टीम ने पुरुष एकल को अपना ट्रंप मैच चुना और डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने हैदराबाद के बीसाई प्रणीत को आसानी से से हराकर टीम को 3-1 से आगे कर दिया।

First Published on January 8, 2017 6:34 am