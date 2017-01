चेन्नई ओपन के फाइनल में आगुत का सामना मेदवेदेव से

दूसरे वरीय और दुनिया के 14वें नंबर के खिलाड़ी रोबर्टो बतिस्ता आगुत ने एकतरफा सेमीफाइनल में बेनोइट पियरे को हराकर चेन्नई ओपन के पुरुष एकल के फाइनल में जगह बनाई। यहां उनका सामना युवा डेनिल मेदवेदेव से होगा जो पहली बार एटीपी विश्व टूर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे हैं। आगुत ने अपनी शानदार सर्विस की बदौलत पियरे के खिलाफ 6-3, 6-3 से जीत दर्ज की जिन्हें दूसरे सेमीफाइनल में सहज गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा। आगुत के दबदबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी सर्विस पर सिर्फ 13 अंक गंवाए। इसमें से भी चार अंक उन्होंने एक ही गेम में गंवाए।

पहला सेट जीतने के बाद दूसरे सेट में आगुत जब 4-1 से आगे चल रहे थे तब उन्होंने अपनी सर्विस गंवाई जिससे पियरे को वापसी का मौका मिला लेकिन स्पेन के खिलाड़ी ने जल्द ही इससे उबरते हुए जीत दर्ज की। आगुत अपने पांचवें खिताब के लिए अब रूस के 20 वर्षीय मेदवेदेव से भिड़ेंगे। दिन के पहले सेमीफाइनल में मेदवेदेव ने पहला सेट गंवाने के बाद जोरदार वापसी करते हुए अनुभवी डुडी सेला को दो घंटे और छह मिनट चले कड़े मुकाबले में 4-6, 7-6, 6-2 से हराया।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 8, 2017 6:38 am