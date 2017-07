आतिशी पारी खेल भारत को फाइनल में पहुंचाने वाली हरमनप्रीत कौर को गिफ्ट में मिली स्पोर्ट्स कार

महिला विश्व कप 2017 के सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 171 रन की नाबाद पारी खेलने वाली हरमनप्रीत कौर को एक नामी कंपनी ने कार गिफ्ट की है। निसान मोटर्स ने उन्हें डैटसन रेडी-गो स्पोर्ट्स कार तोहफे में दी है। हरमनप्रीत की आतिशी पारी के दम पर ही भारतीय महिला टीम विश्व कप के फाइनल में पहुंच सकी है। फाइनल में टीम इंडिया का खिताबी मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा।

निसान मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण मल्होत्रा ने कहा कि ‘भारतीयों के लिए ये गर्व की बात है। हम हरमनप्रीत जैसी युवा खिलाड़ी को उभरते हुए देख रहे हैं जो युवाओं की रोल मॉडल बनकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी।’

8 मार्च 1989 को मोगा (पंजाब) में जन्मी इस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप- 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला शतक जड़कर भारतीय टीम में अहम स्थान हासिल किया था। हरमनप्रीत 77 वनडे की 65 पारियों में 3 शतक और 9 अर्धशतक की बदौलत 1974 रन बना चुकी हैं।

बात अगर टी20 की करें तो 68 मैचों में वह 4 अर्धशतक के साथ 1223 रन जड़ चुकी हैं। वहीं अगर नजर गेंदबाजी पर डालें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीनों फॉर्मेट में हरमनप्रीत कुल 43 विकेट ले चुकी हैं।

इस वर्ल्ड कप में ऐसा दूसरी बार हुआ है, जब किसी खिलाड़ी ने 170 से ज्यादा रन की पारी खेली हो। हरमनप्रीत ने 115 गेंदों में नाबाद रहते हुए 171 रन बनाए। उन्होंने इस दौरान 148.69 की स्ट्राइक के साथ 20 चौके और 7 छक्के जड़े, जिसके दम पर भारत ने 42 ओवर के मैच में 281 रन कूट डाले।

First Published on July 22, 2017 11:03 am