आईसीसी की नई वनडे रैंकिंग जारी, भारतीय खिलाड़ियों ने लगाई लंबी छलांग, जानिए कौन किस पायदान पर पहुंचा

आईसीसी ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी हैं। बल्लेबाजों की सूची में नंबर 1 पर भारतीय कप्तान विराट कोहली हैं। जबकि रविचंद्रन अश्विन और भुवनेश्वनर कुमार ने टॉप 20 गेंदबाजों की लिस्ट में वापसी की है। रैंकिंग में कई बदलावों के बावजूद टॉप 5 बल्लेबाज, गेंदबाज और अॉल राउंडर्स वही हैं। कोहली के बाद अॉस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर, साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स, इंग्लैंड के नए टेस्ट कप्तान जो रूट और पाकिस्तान के बाबर आजम हैं। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को 3 पायदान का फायदा हुआ है और वह अब 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में उन्होंने 154 रन बनाए थे। इसी सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने 13 पायदान की छलांग लगाई है और वह 23वें नंबर पर हैं। यह उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग भी है।

वहीं वेस्टइंडीज के शाई होप्स भी बड़ी छलांग लगाते हुए 61वें पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्हें 20 पॉइंट्स की बढ़त मिली है। भुवनेश्वर कुमार 6 पायदान चढ़कर 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं अश्विन 20वें पायदान पर हैं। उमेश यादव को पांच स्थानों का फायदा हुआ है और वह 23वें नंबर पर काबिज हैं। अॉलराउंडर हार्दिक पांड्या 63वें नंबर पर हैं, उन्हें 32 पायदान की छलांग लगाई है।

श्रीलंका के खिलाफ जिम्बॉब्वे की एेतिहासिक सीरीज जीत और चौथे वनडे में विंडीज टीम की भारत पर फतह ने इन दोनों टीमों के लिए 2019 वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वॉलिफाई करने की उम्मीदें जगा दी हैं। जिम्बॉब्वे ने श्रीलंका को 3-2 से हराया था। इसलिए भारत से अगस्त में होने वाली वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन कर वह अपनी रैंकिंग सुधारना चाहेगी।

वहीं 10 जुलाई को जारी हुई टी20 रैंकिंग में टीम इंडिया को झटका लगा था। इसमें टीम इंडिया की रैंकिंग एक पायदान गिर गई थी, जबकि विंडीज टीम को एक स्थान का फायदा हुआ था। वेस्टइंडीज भारत को पछाड़कर चौथे पायदान पर आ गया है। जबकि टीम इंडिया अब पांचवे पायदान पर पहुंच गई है। इस मैच से पहले भारत चौथे नंबर पर था, लेकिन हारने के बाद उसे तीन रेटिंग पॉइंट्स का नुकसान हुआ और अब वह 115 पॉइंट्स के साथ पांचवे नंबर पर है। न्यू जीलैंड 125 पॉइंट्स के साथ पहले, इंग्लैंड (123) दूसरे, पाकिस्तान (121) तीसरे स्थान पर काबिज है। इस मैच में 62 गेंदों पर 125 रन ठोकने वाले इविन लुईस को भी अपना दमदार पारी का इनाम मिला है। लुईस अब चौथे नंबर पर आ गए हैं। सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली अब भी नंबर एक पर हैं।

First Published on July 12, 2017 11:02 am