रिंग में बड़े-बड़ों को पटक देती हैं WWE की ये महिला स्टार्स, जानिए इनकी निजी जिंदगी के बारे में

WWE एेसा खेल है, जिसके पूरी दुनिया में करोड़ों फैन्स हैं। अपने फेवरेट स्टार की एक झलक पाने के लिए ये लोग हजारों रुपये खर्च कर देते हैं। शुरुआत में इसे पुरुषों का ही खेल माना जाता था। लेकिन अब महिलाएं भी इस खेल में खुद को साबित कर रही हैं। उनकी स्टाइल और फिनिशिंग मूव्स के हजारों लोग दीवाने हैं। आपको बताते हैं उन महिला रेसलर्स के बारे में, जो रिंग में बड़े-बड़े सूरमाओं से लोहा लेती हैं।

एलिसिया फॉक्स : 31 साल की फॉक्स ने 10 साल पहले 2008 में अपना करियर शुरुआ किया था। उनका 5 बार आईसी के चैम्पियन रहे वेड बैरेट से भी अफेयर रह चुका है। उन्होंने अब तक अपने करियर में एक बार डब्ल्यूडब्ल्यूई डीवाज चैम्पियनशिप जीती है। वह कई बार सेड्रिक एलेक्जेंडर और नोम डार के साथ भी नजर आई हैं। फॉक्स की अब तक शादी नहीं हुई है।

तमीना स्नूका: यूं तो इस महिला रेसलर की उम्र 39 साल है। लेकिन कई अन्य फीमेल रेसलर्स उनसे पटखनी खा चुकी हैं। तमीना की शादी 18 साल की उम्र में पोलामलू नाम के शख्स से साल 1995 में हुई थी। लेकिन यह शादी ज्यादा नहीं टिक सकी और 2003 में खत्म हो गई। वह डब्ल्यूडब्ल्यूई के लीजेंड जिम्मी ”सुपरफ्लाई” स्नूका की बेटी हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के बाद उनका करियर ग्राफ ऊपर की जाता दिखा है।

निया जैक्स : 33 साल की निया का महिला रेसलिंग में अलग की नाम है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से उनका करियर ग्राफ गिरता दिखा है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें आने वाले वर्षों में महिला रेसलिंग के बड़े नामों में गिना जा रहा है। बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे कि वह डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार और हॉलीवुड एक्टर द रॉक की कजिन हैं। फिलहाल उन्हें WWE में तीन साल हुए हैं, लेकिन एनएक्सटी जॉइन करने से पहले उन्होंने मॉडलिंग और बॉडी बिल्डिंग में भी हाथ आजमाया है।

बैकी लिंच: इस सूची की सबसे युवा महिला रेसलर, जो इसी साल जनवरी में 30 वर्ष की हुई हैं। इस आयरिश पहलवान को डब्ल्यूडब्ल्यूई में बेशुमार शोहरत मिली है। वह डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन विमिन्स चैम्पियनशिप भी जीत चुकी हैं। उनका एमएमए रेसलर और यूएफसी स्टार ल्यूक सैंडर्स के साथ भी रिश्ता रह चुका है। वह खुद 31 साल के हैं। अगर दोनों के बीच सब ठीक रहा तो वह जल्द शादी भी कर लेंगे।

शार्लेट फ्लेयर: मौजूदा दौर में WWE की सबसे शानदार महिला रेसलर। 2016 में उन्हें बेस्ट फीमेल रेसलर और प्रो रेसलिंग इलेस्ट्रेटेड की ओर से उन्हें 2016 में विमिन अॉफ द ईयर चुना गया था। इतना नाम और शोहरत मिलने के बावजूद उन्हें निजी जिंदगी में काफी दुख झेलना पड़ा। पहले उन्होंने साल 2010 में अपने बॉयफ्रेंड रिकी जॉनसन से शादी की थी, लेकिन एक साल के भीतर ही दो्रनों का तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश पहलवान ब्रम से 2013 में शादी की, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा नहीं टिक सका और 2 साल में दोनों का तलाक हो गया।

देखें वीडियो ः

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 17, 2017 8:39 am