Live Cricket Score, India vs Aus: पिछले प्रदर्शन को भुलाकर दमदार खेल दिखाना चाहेगी आॅस्ट्रेलियाई टीम

पिछले 19 टेस्ट मैचों से विजय रथ पर सवार टीम इंडिया आस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भी अपना अपराजित क्रम जारी रखना चाहेगी। वहीं, आॅस्ट्रेलियाई टीम इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन कर क्रिकेट पंडितों द्वारा उसको कमजोर आंकने वाले बयानों को गलत साबित करना चाहेगी। भारत को उसके घर में हराना बहुत ही मुश्कित काम है और इस बात से आॅस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पूरी तरह वाकिफ हैं। मेहमानों के लिए इस दौरे पर सबसे बड़ी चिंता स्पिन गेंदबाजी है, जो भारत आने वाली हर विदेशी टीम के लिए होती है। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में पहले और दूसरे नंबर के गेंदबाज आर अश्विन और रवींद्र जडेजा के सामने आॅस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को अग्निपरीक्षा के दौर से गुजरना होगा।

आस्ट्रेलिया को भारत में आखिरी बार 2004-05 की श्रृंखला में टेस्ट में जीत मिली थी। भारत में 2013 में खेली गई श्रृंखला में उसे हार मिली थी। एशिया में आस्ट्रेलिया का हाल का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। उसने इससे पहले श्रीलंका में टेस्ट श्रृंखला खेली थी जहां 0-3 से उसे हार मिली थी। उस श्रृंखला में भी आस्ट्रेलिया को स्पिन गेंदबाजों ने खासा परेशान किया था। वहीं, भारत ने इस सत्र में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश को हराया है। इससे पहले भी वह वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका को हरा चुका है। इन सभी जीतों में टीम के कप्तान विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन का बेहद अहम योगदान रहा है।

विराट कोहली इस समय शानदार फॉर्म में हैं और पिछली श्रृंखलाएं इसका उदाहरण हैं। वह लगातार बल्ले से रन बनाते हुए टीम को जीत दिलाते जा रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने एकमात्र टेस्ट मैच में दोहरा शतक जड़ा था। वह लगातार चार श्रृंखलाओं में चार दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं।

अश्विन इस दौरान भारत के सबसे सफल गेंदबाज बनकर उभरे हैं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 250 विकेट पूरे किए हैं। वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से इस मुकाम पर पहुंचने वाले गेंदबाज हैं।

उन्होंने आॅस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज डेनिस लिली को पीछे छोड़ते हुए अपने 45वें टेस्ट मैच में यह मुकाम ​हासिल किया है। डेनिस लिली ने टेस्ट क्रिकेट में 250 विकेटों का आंकड़ा छूने के लिए 48 टेस्ट मैच लिए थे। भारत की तरफ से ओपनर मुरली विजय, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सभी ने पिछली श्रृंखलाओं में अच्छे रन किए हैं।

आस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी मुख्यत: कप्तान स्मिथ और उप-कप्तान डेविड वार्नर पर निर्भर होगी। मैट रेनशॉ, पीटर हैंड्सकॉम्ब और शॉन मार्श पहली बारी भारत में टेस्ट खेल रहे हैं। गेंदबाजी में नाथन लॉयन पर सबकी नजरें होंगी। वह टीम के मुख्य स्पिन गेंदबाज हैं। दूसरे स्पिनर के तौर पर स्टीवन ओ कैफे का खेलना तय माना जा रहा है। मेहमान टीम अगर तीन स्पिन गेंदबाजों के साथ उतरने की सोचती है, तो फिर एश्टन टर्नर और ग्लैन मैक्सवेल में से किसी एक को मौका मिल सकता है।

दोनों देशों की टीमें इस प्रकार हैं:

भारत: विराट कोहली (कप्तान), मुरली विजय, लोकेश राहुल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, इशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, करुण नायर, जयंत यादव, कुलदीप यादव, अभिनव मुकुंद और हार्दिक पांड्या में से

आस्ट्रेलिया: स्टीव स्मिथ (कप्तान) डेविड वार्नर, एश्टन अगर, जैक्सन बर्ड, पीटर हैंड्सकॉम्ब, जोस हैजलेवुड, उस्मान ख्वाजा, नाथन लॉयन, मिशेल मार्श, शॉन मार्श, ग्लैन मैक्सवेल, स्टीवन ओ कैफे, मैथ्यू रेनशॉ, मिशेल स्टार्क, मिशेल स्वेपसन, मैथ्य वेड (विकेटकीपर) में से

वीडियो: इस टीम को केविन पीटरसन की सलाह, ' स्पिन खेलना सीखो वरना भारत को दौरा रद्द कर दो'

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 23, 2017 8:23 am