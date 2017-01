लाइव क्रिकेट स्कोर, भारत बनाम इंग्लैंड, दूसरा वनडे: कटक में जीत दर्ज कर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगा भारत

भारत और इंग्लैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच गुरुवार को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाना है। सीरीज में 1-0 से आगे चल रही टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी। पहले मैच में वनडे टीम के कप्तान बनाए गए विराट कोहली और केदार जाधव ने मिलकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। पहला मैच पुणे में खेला गया था, जहां कोहली ने 122 रनों की पारी खेली और जाधव (120) के साथ पांचवें विकेट के लिए 200 रनों की साझेदरी निभाई थी।

मैदान पर भारत का रिकॉर्ड:

कटक की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जा रही है, इस लिहाज से इस मैच में भी रनों की बरसात की उम्मीद की जा सकती है। भारत का पलड़ा इस मैच में मेहमान टीम पर भारी रहेगा। पहला कारण यह है कि उसके पास बढ़त है और दूसरा कारण इस मैदान पर भारत का रिकार्ड। भारत ने इस मैदान पर अब तक कुल 17 मैच खेले हैं और 11 में उसे जीत मिली है जबकि दो मैच रद्द हुए हैं। हालांकि इंग्लैंड और भारत के बीच इस मैदान में कुल चार मुकाबले खेले गए हैं जिसमें दोनों टीमों ने दो-दो मैच जीते हैं।

टॉस पर भी निर्भर:

इस मैच में टॉस भी काफी जरूरी प्वाइंट साबित होगा। शाम में ओस पड़ने के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को आसानी होगी। इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी।

टीमें (संभावित) :

भारत :- विराट कोहली (कप्तान), महेंद्र सिंह धौनी (विकेटकीपर), शिखर धवन, युवराज सिंह, अंजिक्य रहाणे, लोकेश राहुल, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, केदार जाधव, भुवनेश्वर कुमार, अमित मिश्रा, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, उमेश यादव।

इंग्लैंड :- इयान मोर्गन (कप्तान), एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैक बॉल, क्रिस वोक्स, बेन स्टोक्स, जोए रूट, मोइन अली, सैम बिलिंग्स, जॉन बेयरस्टो, लियाम डॉसन, लियाम प्लंकेट, आदिल राशिद, डेविड विले।

First Published on January 19, 2017 11:29 am