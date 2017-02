LIVE क्रिकेट स्कोर, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया: कंगारू टीम का 6वां विकेट गिरा, उमेश यादव ने किया मैथ्यू वेड को बोल्ड

भारत और अॉस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पुणे टेस्ट में भारत को पांचवी कामयाबी मिली है। ऑस्ट्रेलिया का 6वां वीकेट भी गिर चुका है। उमेश यादव ने मैथ्यू वेड को पवेलियन का रास्ता दिखाया। अॉस्ट्रेलियाई टीम के अब तक 214 रन हो चुके हैं और उसकी बढ़त 300 से ज्यादा रनों की हो चुकी है। कप्तान स्टीवन स्मिथ 92 और उनका साथ देने आए हैं स्टार्क 3 रनों पर खेल रहे हैं। अॉस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 260 रन बनाए थे और भारत की पहली पारी 105 रन पर सिमट गई थी। भारत के अंतिम 7 बल्‍लेबाज स्‍कोरबोर्ड में सिर्फ 11 रनों का इजाफा कर पाए, जो 85 साल के टेस्‍ट इतिहास में भारत का सबसे घटिया प्रदर्शन है। इससे पहले 1989-90 में क्राइस्‍टचर्च के मैदान पर टीम इंडिया अंतिम 7 विकेट्स खोकर 18 रन ही बना पाई थी।

यहां पढे़ं India vs Australia 1st Test, Live Cricket Score Updates

देखें वीडियो

Load more entries…

भारत- ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टॉप स्लेजिंग मोमेंट्स

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 25, 2017 9:26 am