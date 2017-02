Live Cricket Score, Ind vs Ban Day 5: बांग्लादेश का चौथा विकेट गिरा, भारत जीत से 6 विकेट दूर

हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के पांचवे दिन मेहमान टीम ने चौथा विकेट खो दिया है। शकीब उल हसन 22 बनाकर रविंद्र जाडेजा के शिकार बने। बता दें कि चौथे दिन स्टंप के समय मेहमान टीम ने तीन विकेट के नुकसान पर 103 रन बना लिए थे। भारत द्वारा दिए गए 459 रनों के लक्ष्य के जवाब में दूसरी पारी में बांग्लादेश की शुरूआत खराब रही और उसने तमीम इकबाल का विकेट जल्दी गंवा दिया। तमीम इकबाल को आर अश्विन ने विराट कोहली के हाथों स्लिप में कैच कराया।

इसके बाद दूसरे विकेट के लिए मोमिनुल हक और सौम्य सरकार के बीच 61 रनों की साझेदारी हुई। इस साझेदारी का अंत रवींद्र जडेजा ने सौम्य सरकार को आउट कर किया। अजिंक्य रहाणे ने स्लिप में सौम्य सरकार का बेहतरीन कैच पकड़ा। उन्होंने 42 रन बनाए। बांग्लादेश को तीसरा झटका आर अश्विन ने दिया, उन्होंने मोमिनुल हक को एक बार फिर से स्लिप में अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच कराया। इससे पहले मैच के चौथे दिन भारत ने अपनी दूसरी 4 विकेट के नुकसान पर 159 बनाकर घोषित कर दी। इस तरह भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 459 रनों का लक्ष्य रखा है। भारत के पास पहली पारी के आधार पर 299 रनों की बढ़त थी।

दूसरी पारी में भारत की शुरूआत अच्छी नहीं रही थी और तस्कीन अहमद ने मुरली विजय और केएल राहुल को मात्र 23 रन के स्कोर पर पैवेलियन भेज दिया था। इसके बाद कप्तान विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा के बीच तीसरे बीच के लिए 67 रनों की साझेदारी हुई थी। विराट को शाकिब अल हसन ने 38 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट कर भारत को तीसरा झटका दिया था। विराट के बाद क्रीज पर उतरे अजिंक्य रहाणे ने तेजी से रन बनाने का प्रयास किया। उन्हें 28 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर शाकिब अल हसन ने क्लीन बोल्ड कर भारत को चौथा झटका दिया था। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा ने अपना अर्धशतक पूरा किया और 54 रन बनाकर नाबाद रहे थे। पहली पारी में भी उन्होंने 83 रन बनाए थे। उनके साथ रवींद्र जडेजा 16 रन बनाकर दूसरे नाबाद बल्लेबाज रहे। टी ब्रेक के समय विराट कोहली ने पारी घोषित कर दी थी।

बने कई रिकॉर्ड्स

इस टेस्ट मैच में टीम और भारतीय खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड बनाए। भारतीय टीम दुनिया की अकेली ऐसी टीम है जिसने लगातार तीन पारियों में 600 रन बनाए हैं। इसके अलावा विराट कोहली ने लगातार चार टेस्ट सीरीज में दोहरा शतक जड़कर महान सर डोनल्ड ब्रैडमैन और राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया। ब्रैडमैन और द्रविड़ तीन लगातार सीरीज में दोहरा शतक जमा चुके हैं।

कप्तान कोहली ने बनाया ये अनोखा रिकॉर्ड, देखें वीडियो ः

First Published on February 13, 2017 9:16 am