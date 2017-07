भारत वर्सेज न्यूजीलैंड, महिला विश्व कप 2017: NZ को 186 रन के धूल चटा IND ने किया सेमीफाइनल में प्रवेश

India vs New Zealand, Live Cricket Score: मिताली राज ने 123 गेंदों में 11 चौकों की मदद से शतकीय पारी खेली। (Photo Courtesy : ICC)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शनिवार को अपने हरफनमौला प्रदर्शन के दम पर न्यूजीलैंड को 186 रनों से हराकर विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जहां उसका सामना आस्ट्रेलिया से होगा। भारत ने पहले शानदार फॉर्म में चल रही कप्तान मिताली राज (109) के बेहतरीन शतक की मदद से न्यूजीलैंड के सामने 266 रनों की चुनौती रखी और फिर अपने गेंदबाजों के उम्दा खेल की बदौलत कीवी महिलाओं को 25.3 ओवरों में 79 रनों पर ढेर कर दिया।

एमी सैदरवेट (26) को छोड़कर कोई अन्य बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के अनुशासन के आगे नहीं टिक सकी। पांच रन पर कप्तान सूजी बेट्स (1) का विकेट गंवाने वाली कीवी टीम लगातार अंतराल पर विकेट गंवाती रही और अंतत: 79 रनों पर ढेर हो गई। भारत की ओर से राजेश्वरी गायकवाड ने 15 रन देकर पांच सफलता हासिल की। दीप्ति शर्मा को दो विकेट मिले। शिखा पांडे, पूनम यादव और झूलन गोस्वामी ने भी एक-एक सफलता हासिल की। इससे पहले, भारत ने बल्लेबाजी का आमंत्रण मिलने पर निर्धारित 50 ओवरों में सात विकेट खोकर 265 रन बनाए।

मिताली का यह इस विश्व कप में पहला और कुल छठा शतक है। उन्होंने 123 गेंदों में 11 चौकों की मदद से शतकीय पारी खेली। उनके अलावा हरमनप्रीत कौर ने 60 तथा वेदा कृष्णामूर्ति ने 43 गेंदों में 70 रनों की तेज तरार्र पारी खेलते हुए टीम को मजबूती प्रदान की। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसने 21 रनों पर ही अपने दो अहम विकेट खो दिए। पिछले मैच में आस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने वाली पूनम राउत चार रनों के निजी स्कोर पर आउट हुईं। वहीं, सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना एक बार फिर बल्ले से नाकाम रहीं और महज 13 रन ही बना सकी।

यहां से मिताली और हरमनप्रीत ने तीसरे विकेट के लिए 132 रनों की शतकीय साझेदारी करते हुए टीम का स्कोर 153 तक पहुंचाया। 90 गेंदों का सामना करते हुए सात चौके लगाने वाली हरमनप्रीत, लेघ कास्पेरेक का शिकार हुईं। सात गेंदों का सामना करने के बाद भी दीप्ति शर्मा खाता नहीं खोल पाईं। उनके रूप में भारत ने अपना चौथा विकेट खोया।

मिताली को फिर वेदा का साथ मिला। मिताली थोड़ा धीमा खेल रही थीं तो वेदा ने तेजी से रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में दो छक्के और सात चौके लगाए। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 108 रन जोड़ते हुए टीम को मजबूत स्कोर दिया। दोनों खिलाड़ी आखिरी ओवर में आउट हुईं।

पहला सेमीफाइनल भारत तथा आस्ट्रेलिया के बीच होगा जबकि दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका का सामना इंग्लैंड से होगा। पहला मैच डर्बी और दूसरा मैच टांटन में होगा। भारतीय महिलाओं ने डर्बी में अपना चार लीग मैच खेले हैं और वह अजेय रही हैं।

9:03PM : भारत ने न्यूजीलैंड को 25.3 ओवर में महज 79 रन पर ऑलआउट कर मैच 186 रन से अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है।

8:55PM : न्यूजीलैंड ने 23वें ओवर में अपना आठवां विकेट खो दिया है। भारत सेमीफाइनल में पहुंचने से महज 2 विकेट दूर है।

8:41PM : दीप्ति शर्मा ने अपने पांचवें ओवर में दूसरी सफलता हासिल की। इसके साथ ही न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन लौटी। अगले ही ओवर में टीम ने अपना सातवां विकेट भी खो दिया।

8:31PM : भारत ने 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर न्यूजीलैंड को चौथा झटका दिया। छठें नंबर पर पार्किंस बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आईं। यहां से मैच काफी हद तक भारत के पक्ष में हो चुका है।

8:21PM : न्यूजीलैंड इस वक्त बेहद दबाव में नजर आ रहा है। टीम ने ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर महज 48 रन ही बनाए हैं। न्यूजीलैंड को जीत के लिए अभी 218 रन की दरकार है।

8:06PM : न्यूजीलैंड ने 10.3 ओवर में अपना तीसरा विकेट खो दिया। मैच काफी हद तक भारत की पकड़ में दिख रहा है। मैदान पर बैटिंग के लिए डिवाइन आईं।

7:44PM : अगले ही ओवर में भारत ने महज 7 रन पर न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट झटका। प्रीस्ट 5 रन बनाकर झूलन गोस्वामी का शिकार बनींं। भारत ने यहां से मैच में पकड़ बना ली है।

7:34PM : न्यूजीलैंड को पहला झटका लगा। सूजी प्रीस्ट महज 1 रन बनाकर आउट हुई। ये विकेट शिखा पांडे ने लिया।

7:24PM : न्यूजीलैंड की ओर से बेट्स और प्रीस्ट मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आईं।

6:53PM : आखिरी ओवर में मिताली राज कैच आउट हुईं। कप्तान ने अपना दायित्व पूरा कर लिया है। मिताली ने 123 गेंदों में 109 रन बनाए। पांचवीं गेंद पर वेदा कृष्णमूर्ति 70 रन बनाकर आउट हुईं। आखिरी गेंद पर शिखा पांडे (0) भी कैच आउट। भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 266 रन का लक्ष्य दिया।

6:45PM : वेदा कृष्णमूर्ति ने तेजतर्रार अर्धशतक जड़ा। इसके कुछ देर बाद ही मिताली राज ने अपना शतक पूरा किया। इन दोनों के दम पर भारत विशाल स्कोर की ओर बढ़ता हुआ।

6:30PM : वेदा कृष्णमूर्ति इस वक्त जबरदस्त बल्लेबाजी कर रही हैं। इस खिलाड़ी ने 31 गेंदों में 41 रन बना लिए हैं।

6:15PM : मिताली राज ने बीते ओवरों में कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले, जिसकी मदद से टीम ने 48 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 183 रन बना लिए हैं।

5:58PM : 36.3 ओवर में भारत का दीप्ति शर्मा के रूप में चौथा विकेट गिरा। दीप्ति अपना खाता भी नहीं खोल सकीं।

5:50PM : टीम इंडिया ने 36 ओवर में 150 रन पूरे कर लिए हैं। हरमनप्रीत कौर 60 रन बनाकर आउट हो गई हैं। इसी के साथ भारत को तीसरा झटका।

5:34PM : मिताली राज के बाद अब हरमनप्रीत कौर भी अपने अर्धशतक की ओर बढ़ती हुईं। टीम ने 32 ओवर में 135 रन बना लिए हैं। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हो चुकी है।

5:17PM : टीम इंडिया की स्थिति इस वक्त काफी हद तक सुधर चुकी है। टीम ने 27 ओवर में 2 विकेट खोकर 102 रन बना लिए हैं। मिताली राज ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है।

4:58PM : मिताली ने 60 गेंदों में 40 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 22.4 ओवर में 2 विकेट खोकर 81 रन पूरे किए।

4:38PM : बारिश के बाद मैच फिर से शुरू हो चुका है।

4:13PM : मैच में बारिश ने खलल डाल दिया है। इस वक्त 17.5 ओवर में भारत ने 2 विकेट खोकर 60 रन बना लिए हैं।

4:07PM : भारत ने 17 ओवर में 2 विकेट खोकर 55 रन बना लिए हैं। मनप्रीत कौर 10, जबकि मिताली राज 29 रन बनाकर खेल रही हैं। भारत को यहां से तेजी से रन बनाने की जरूरत है।

3:49PM : न्यूजीलैंड तीसरे विकेट की तलाश में है। वहीं टीम इंडिया धीरे-धीरे 50 रन के करीब आती हुई। मिताली राज ने कप्तानी पारी खेलते हुए 33 गेंदों में 23 रन बना लिए हैं। साथ ही मिताली ने वर्ल्ड कप में 1000 रन पूरे कर लिए हैं।

3:29PM : टीम इंडिया ने 7 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 21 रन बना लिए हैं। मंधाना 13, जबकि मिताली राज 4 रन बनाकर खेल रही हैं। भारत को रनगति में तेजी लानी होगी। लेकिन इसी बीच भारत को दूसरा झटका लगा।

3:15PM : भारत को चौथे ओवर में पूनम राउत (4) के रूप में पहला झटका लगा। इस वक्त टीम इंडिया का स्कोर महज 11 रन है। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए कप्तानी मिताली राज मैदान पर आईं।

3:00PM : भारत की ओर से स्मृति मंधाना और पूनम राउत सलामी जोड़ी के रूप में मैदान पर आईं। पहले ओवर में भारत खाता खोलने में नाकाम रहा।

2:30PM : न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर लिया पहले गेंदबाजी का फैसला।

First Published on July 15, 2017 2:47 pm