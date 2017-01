लाइव क्रिकेट स्कोर, इंडिया ए बनाम इंग्लैंड, 2nd वॉर्म अप मैच: इंग्लैंड की तेज तर्रार शुरूआत, पहला विकेट गिरा

इंग्लैंड और इंडिया ए के बीच दूसरा अभ्यास मैच मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। इस मैच में इंडिया ए की कप्तानी अजिंक्य रहाणे कर रहे हैं। सुरेश रैना और विकेटकीपर रिषभ पंत इस मैच में इंडिया ए टीम की ओर से खेल रहे हैं। पहले अभ्यास मैच में इंग्लैंड ने भारत को तीन विकेट से मात दे दी थी। वह मैच ब्लू जर्सी में कप्तान के रूप में महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी मैच था।

कप्तान अजिंक्य रहाणे चोट के बाद लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं। यह स्वास्थ्य लाभ के बाद उनका पहला मैच होगा और वह वनडे सीरीज से पहले लय में आने की कोशिश करेंगे। वनडे टीम से स्थान गंवाने वाले लेकिन टी-20 टीम के सदस्य सुरेश रैना भी अच्छी पारी खेलना चाहेंगे। भारत ‘ए’ में अनुभवी बल्लेबाज शेल्डन जैकसन के अलावा विजय शंकर, परवेज रसूल और दीपक हुड्डा जैसे ऑलराउंडर हैं। गेंदबाजी की बागडोर सीनियर तेज गेंदबाज विनय कुमार, अशोक डिंडा और प्रदीप सांगवान के साथ-साथ बायें हाथ के स्पिनर शाहबाज नदीम के हाथों में रहेगी।

इंग्लैंड भी अपने प्रमुख ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो, तेज गेंदबाज लियाम प्लंकेट को मैच में उतारना चाहेगा, जिन्हें मंगलवार को रिजर्व रखा गया था। हालांकि, प्रमुख बल्लेबाज जो रूट के इस मुकाबले में खेलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वह गुरुवार को ही टीम से जुड़ेंगे और फिर टीम के साथ पहले वनडे के लिए पुणे रवाना होंगे।

भारत ‘ए’ की टीम जब यहां गुरुवार को दूसरे और अंतिम अभ्यास मैच में मेहमान इंग्लैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो सभी की नजरें युवा ऋषभ पंत पर टिकी होंगी, जिन्होंने मौजूदा सत्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में रनों का पहाड़ खड़ा किया है। यह तीन वनडे और तीन टी-20 वाली छह सीमित ओवरों के मैचों की सीरीज से पहले अंतिम अभ्यास मैच है। सीमित ओवर की सीरीज पुणे में रविवार को पहले वनडे मैच के साथ शुरू होगी।

नीचे पढ़ें मैच का लाइव अपडेट:-

वीडियो: पहले अभ्यास मैच में इंग्लैंड ने इंडिया ए को तीन विकेट से दी मात

First Published on January 12, 2017 10:39 am