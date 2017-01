एमपीसीए के शीर्ष पदों से हटे सिंधिया और जगदाले

अनुराग ठाकुर और अजय शिर्के पर बड़ी कार्रवाई को देखते हुए मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ (एमीपीसीए) ने प्रबंधकीय ढांचे में फेर-बदल किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की रोशनी में एमपीसीए के चेयरमैन ज्योतिरादित्य सिंधिया और अध्यक्ष संजय जगदाले समेत राज्य क्रिकेट संघ के चार आला पदाधिकारियों की कुर्सी चली गई है। एमीपीसीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहित पंडित ने बताया कि लोढ़ा समिति की सिफारिशों के पालन से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद सिंधिया, जगदाले और एमपीसीए के दो उपाध्यक्ष एमके भार्गव और अशोक जगदाले अपने आप पदमुक्त हो गए हैं। उन्होेंने बताया कि लोढ़ा समिति की सिफारिशों के मुताबिक बीसीसीआइ और राज्य क्रिकेट संघों में कोई भी व्यक्ति कुल नौ साल से अधिक वक्त तक पद पर नहीं रह सकता। चंूकि सिंधिया और जगदाले को एमपीसीए की प्रबंध समिति के अलग-अलग पदों पर रहते नौ साल से ज्यादा समय हो गया है, लिहाजा वे पद से हट गए हैं।

पंडित ने बताया कि एमपीसीए के तीन उपाध्यक्षों में शामिल एमके भार्गव और अशोक जगदाले की उम्र 70 साल से ज्यादा है, इसलिए वे भी लोढ़ा समिति की सिफारिशों के मुताबिक पदमुक्त हो गए हैं। एमपीसीए के प्रबंधकीय ढांचे में लंबे समय से सिंधिया खेमे का दबदबा रहा है। वर्ष 2001 में तत्कालीन एमपीसीए अध्यक्ष माधवराव सिंधिया की एक हवाई दुर्घटना में मौत के कुछ समय बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस क्रिकेट संगठन से जुडेÞ थे। ज्योतिरादित्य गुजरे सालों में एमपीसीए के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। देश के वरिष्ठ क्रिकेट प्रशासकों में शुमार संजय जगदाले एमपीसीए में लंबे समय से अलग-अलग प्रबंधकीय दायित्व संभाल रहे हैं।

लोढ़ा समिति की सिफारिशों के चलते एमपीसीए अध्यक्ष के मौजूदा पद से जगदाले के हटने के बाद जब उनसे पूछा गया कि चार अहम ओहदे खाली हो जाने के मद्देनजर संगठन का अगला कदम क्या होगा, तो उन्होंने किसी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया। बीसीसीआइ के पूर्व सचिव ने कहा कि यह कानूनी मामला है। मैं इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकता।

First Published on January 5, 2017 3:10 am