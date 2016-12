पूर्व टैस्ट तेज गेंदबाज गिलेस्पी बने आस्ट्रेलिया के टी 20 में सहायक कोच

पूर्व टैस्ट तेज गेंदबाज जासन गिलेस्पी को गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ फरवरी में होने वाले तीन टी20 मैचों के लिए आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का सहायक कोच बनाया गया। क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने कहा कि गिलेस्पी कोच जस्टिन लैंगर के साथ मिलकर काम करेंगे। वे मुख्य कोच डेरेन लीमैन और सहायक कोच डेविड सेकर की जगह लेंगे जो उसी समय भारत दौरे के लिए टैस्ट टीम के साथ होंगे। गिलेस्पी बिग बैश लीग में एडीलेड स्ट्राइकर्स के कोच रह चुके हैं जबकि पांच साल इंग्लिश काउंटी टीम यार्कशर के भी कोच रहे। उन्होंने 71 टैस्ट में 259 और 97 वनडे में 142 विकेट लिए।

गौरतलब है कि पहले ही ऐसे कयास लगाया जाना शुरू हो गए थे कि पूर्व तेज गेंदबाज जैसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजी कोच बन सकते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रवक्ता ने हालांकि कहा था कि हम कई उम्मीद्वारों से बात कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ भी सुनिश्चित नहीं हुआ है। आस्ट्रेलिया के मुख्य कोच डेरेन लीमन इस साल भारत में विश्व टी20 के बाद क्रेग मैकडरमॉट के हटने के बाद से ही नये गेंदबाजी कोच की तलाश में हैं। उन्होंने पिछले महीने कहा था कि गिलेस्पी उनकी सूची में सबसे ऊपर हैं। गिलेस्पी चार साल तक काउंटी टीम यार्कशर के कोच रहे और पिछले साल इंग्लैंड के कोच बनने की दौड़ में सबसे आगे थे। इस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने हालांकि तब यह कहकर पेशकर ठुकरा दी थी कि वह मौजूदा इंग्लिश काउंटी चैंपियन के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 30, 2016 5:33 am