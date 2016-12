दीपा करमाकर ने वापस की सचिन तेंदुलकर की दी हुई BMW, अब खरीदी यह कार

भारत की जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने सचिन तेंदुलकर द्वारा दी गई बीएमडब्ल्यू कार वापस लौटा दी है। दीपा को यह कार रियो ओलंपिक में अच्छे प्रदर्शन के लिए मिली थी। लेकिन दीपा ने अब यह कार वापस करके नई कार खरीद ली है। अब दीपा ने 25 लाख रुपए की ह्यूंडई एलेंट्रा कार खरीदी है। 22 वर्षीय दीपा ने अगरतला में सड़कों की हालात सही नहीं होने की वजह से यह कार वापस लौटाने का फैसला किया था। इसके साथ ही दीपा ने कहा था कि उनके शहर में बीएमडब्ल्यू का शोरूम और सर्विस सेंटर नहीं है।

दीपा ने न्यूज एजेंसी आईएएनस को बताया था, ‘त्रिपुरा में बीएमडब्ल्यू कार का कोई शोरूम या सर्विस सेंटर नहीं है। अगर कार में कोई गड़बड़ होती है तो मैं इसे कैसे ठीक करवाऊंगी। इसके साथ ही अगरतला में इस कार के लायक सड़कें भी नहीं है।’ साथ ही दीपा ने कहा था, ‘सर(उनके कोच बिशेश्वर नंदी) ने इस मामले पर वी. चामुंडेश्वरनाथ के साथ चर्चा की थी। वे बीएमडब्ल्यू कार कीमत की रकम मेरे बैंक अकाउंट में जमा कराने को तैयार हो गए।’ अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने दीपा के कोच के हवाले से लिखा है, ‘उनके परिवार ने हालही में एलेंट्रा कार खरीदी है। इस कार का सर्विक सेंटर अगरतला में मौजूद है।’

यह कार हैदराबाद बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष वी चामुंडेश्वरनाथ ने दीपा को गिफ्ट दी थी। वह मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के अच्छे दोस्त भी हैं। उन्हीं के कहने पर सचिन ने दीपा कर्माकर को कार सौंपी थी। दीपा के साथ-साथ पीवी सिंधू, साक्षी मलिक को भी गिफ्ट में कार मिली थी। रियो ओलंपिक 2016 में जिमनास्ट दीपा कर्माकर मेडल नहीं जीत पाई थीं लेकिन चौथे नंबर पर आकर उन्होंने सबका दिल जीत लिया था।

बता दें, दीपा मूलत: त्रिपुरा की रहने वाली है। शुरुआत के दिनों में दीपा जिम्‍नास्‍ट को लेकर अनमनी थी। वह एक ही स्‍टेप बार-बार करके खुश नहीं थी लेकिन उसने खेल को नहीं छोड़ा। दीपा के पिता भारतीय खेल प्राधिकरण में वेटलिफ्टिंग के कोच हैं। वे कहते हैं’वह जिद्दी थी। अगर उसने ठान लिया कि कुछ पाना है तो उसे पाए बगैर वह बैठेगी नहीं।

First Published on December 30, 2016 10:47 am