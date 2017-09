हार्दिक पांड्या का इस मिस्ट्री गर्ल के साथ क्या है कनेक्शन, Instagram पर फैंस दे रहे ऐसी प्रतिक्रियाएं

टीम इंडिया के धुरंधर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या इन दिनों क्रिकेट सुर्खियों में अपनी अहम जगह बनाए हुए हैं। हाल ही उनके सुर्खियों में आने की वजह क्रिकेट नहीं बल्कि एक लड़की है। दरअसल, हार्दिक पांड्या के hardikpandya_official के नाम के इंस्टाग्राम पर एक फोटो आई है, जिसमें वे एक लड़की के साथ नजर आ रहे हैं लेकिन अब तक इस मिस्ट्री गर्ल के बारे में कोई जानकारी नहीं हैं। इस तस्वीर के नीचे पांड्या के फैंस इस मिस्ट्री गर्ल के बारे में भी पूछ रहे हैं कि वह कौन है। इसी एकाउंट पर टीन एज वाले पांड्या की तस्वीर टीन एज गर्ल के साथ शेयर की गई थी, जिसका टेहरा हूबहू हाल ही शेयर की गई से मिलता है। हो सकता है कि है ये हार्दिक पांड्या की बचपन की दोस्त हो।

A post shared by Hardik Pandya (@hardikpandya_official) on Sep 29, 2017 at 8:55am PDT

इस फोटो पर कैप्शन में Old Friend is Gold कैप्शन में लिखा था। कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ये वही दोस्त तो नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले हार्दिक पांड्या का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की वजह से चर्चों में आया था। जब हार्दिक पांड्या को ट्वीट करते हुए परिणीति चोपड़ा ने उन्हें स्टंप कर दिया, जिसके बाद यूजर्स ने पांड्या को सोशल मीडिया पर ट्रॉल किया। परिणीति चोपड़ा ने एक साइकिल की तस्वीर डालते हुए ट्विटर पर लिखा अमेजिंग पार्टनर के साथ एक परफेक्ट ट्रिप, प्यार परवान चढ़ रहा है। परिणीति चोपड़ा के इस ट्विट पर हार्दिक पांड्या ने लिखा था… क्यों मैं अनुमान लगा सकता हूं? लगता है यह अगला बॉलीवुड और क्रिकेट लिंग है, वैसे फोटो अच्छी खींची है। वहीं हार्दिक को जवाब देते हुए परिणीति ने लिखा हो सकता है और नहीं भी, वैसे कहूं तो इस फोटो में ही सुराग छिपा है।

A post shared by Hardik Pandya (@hardikpandya_official) on Sep 26, 2017 at 11:11pm PDT

लिहाजा आपको ये भी बता दें कि वैसे हार्दिक पांड्या की एक गर्ल फ्रेंड भी है। पांड्या कोलकाता की 22 वर्षीय फेमस मॉडल लीशा शर्मा पिछले सालों से डेट करते हैं। 5 फीट 10 इंच की हाइट वाली लीशा जमशेदपुर की रहने वाली हैं, जिन्होंने कई नामी ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की है। बेहद कम समय में टीम इंडिया के सबसे चहेते खिलाड़ी बन चुके पंड्या की तारीफ वर्तमान क्रिकेटर्स से लेकर पूर्व क्रिकेटर्स भी करते हैं।

The perfect trip with the most amazing partner