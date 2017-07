महज 23 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 5 शतक, 8 अर्धशतक जड़ने वाले लोकेश राहुल ने चोट से उभरकर श्रीलंका दौरे के लिए की वापसी

टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ 26 जुलाई से पहला टेस्ट मैच खेलने वाली है। श्रीलंका दौरे से पहले भारतीय टीम के लिए राहत की बात ये है कि चोट से उभरकर धुरंधर बल्लेबाज लोकेश राहुल पूरी तरह से फिट हो गए हैं। भारत-श्रीलंका के बीच 26 जुलाई से लेकर 6 सितंबर तक 3 टेस्ट, 5 वन-डे और 1 टी20 मैच खेला जाएगा। लोकेश के अलावा रोहित शर्मा, इशांत शर्मा का भी टेस्‍ट टीम में कमबैक हुआ है।

बता दें कि फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पुणे टेस्ट के दौरान राहुल को बाएं कंधे में चोट लग गई थी। बावजूद इसके वह पूरी सीरीज खेले। उन्होंने इस दौरान सात पारियों में से 6 में अर्धशतक जमाए। इसके साथ ही वह 393 रन बनाकर भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे स्थान पर रहे। सीरीज खत्म होने के बाद वह इंग्लैंड गए और वहां अपनी सर्जरी करवाई। लोकेश चोट के चलते आईपीएल-10 में भी हिस्सा नहीं ले सके थे।

दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 17 टेस्ट में 56.41 के स्ट्राइक रेट के साथ 1200 रन बनाए हैं। इसमें उनके 4 शतक और 7 अर्धशतक भी शामिल हैं। वहीं वनडे की अगर बात करें तो 6 मैचों में वह 1 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 55.0 की औसत से 220 रन बना चुके हैं। राहुल मेलबर्न में 2014-15 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार आये और अपने अंतरराष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत की थी। सिडनी में अपने दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक 110 रन बनाए और इंगलैंड के खिलाफ 18 दिसंबर 2016 को टेस्ट मैच में लोकेश ने 199 रन बनाऐ थे।

भारतीय टीम अपने श्रीलंका दौरे पर 21 और 23 जुलाई को अभ्यास मैच खेलेगी। इसके बाद 26 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक उसे तीन टेस्ट मैच खेलने हैं। ये सभी मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से शुरू होंगे। इसके बाद 20 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक 5 वनडे मैच खेले जाएंगे। वहीं इकलौता टी20 मैच 6 सितंबर को खेला जाएगा।

3 टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है:

विराट कोहली (कप्‍तान), मुरली विजय, केएल राहुल, चेतेश्‍वर पुजारा, अजिंक्‍य रहाणे (उप कप्‍तान), रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, ऋद्धिमान साहा (विकेटकीपर), इशांत शर्मा, उमेश यादव, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्‍वर कुमार, मोहम्‍मद शमी, कुलदीप यादव, अभिनव मुकुंद।

First Published on July 14, 2017 11:26 am