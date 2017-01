India vs England: रोमांचक जीत के बाद बोले कोहली- खुद में विश्वास रखना अहम

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने रविवार को इंग्लैंड पर दूसरे टी-20 में मिली पांच रनों से रोमांचक जीत के बाद कहा कि खुद पर विश्वास करना अहम है। भारत से मिले 145 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड टीम निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट गंवाकर 139 रन ही बना पाई।मैच के बाद कोहली ने कहा, “इस पिच पर शॉट लगाना मुश्किल हो रहा था। मेरे जाने के बाद लोकेश को समझ में आ गया था कि उन्हें देर तक टिकना होगा। बुमराह और नेहरा ने आखिरी के ओवरों में शानदार प्रदर्शन किया।”

भारत की जीत के नायक बुमराह रहे। इंग्लैंड को आखिरी ओवर में जीत के लिए आठ रनों की दरकार थी, लेकिन बुमराह ने इस ओवर में दो विकेट चटकाए और सिर्फ तीन रन दिए। कोहली ने कहा, “नेहरा को पता था उन्हें क्या करना है। बुमराह हर गेंद पर मुझसे पूछते रहे कि मुझे क्या चाहिए। मैंने उनसे कहा कि उन्हें जैसा स्वाभाविक लगे वह करें। मध्यक्रम में स्पिन गेंदबाजों ने भी अच्छा किया।” इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली। अब एक फरवरी को बेंगलुरू में होने वाला तीसरा मैच श्रृंखला का निर्णायक मैच होगा।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 30, 2017 9:53 am