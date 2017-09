VIDEO : पैट कमिंस ने गेंदबाजी में कर दी ऐसी भूल, फील्डर-बल्लेबाज समेत अंपायर तक रह गए दंग

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसने फील्डर-बल्लेबाज समेत मैदान में मौजूद अंपायर तक को चौंका दिया। ये गेंदबाज पैट कमिंस द्वारा की गई ऐसी भूल थी, जिसे वो खुद कभी दोहराना नहीं चाहेंगे। दरअसल ये वाकया भारतीय पारी के 4.3 ओवर का है। इस दौरान गेंद पैट कमिंस के हाथों में थी। पैट कमिंस गेंद लेकर दौड़े और जैसे ही उन्होंने गेंद से हाथ को छोड़ा तो बॉल स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े अजिय रहाणे तक पहुंचने के बजाय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े रोहित शर्मा के कंधे पर जाकर लगी।

बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने गुरुवार को ईडन गार्डन्स स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के साथ जारी दूसरे वनडे मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। पांच वनडे मैचों की इस सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त बना रखी है। उसने चेन्नई में जीत हासिल की थी।

