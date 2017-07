India vs Australia: जानिए अगर बारिश में धुला आज का मैच तो कैसे फाइनल से बाहर हो सकता है भारत

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 20 जुलाई को डर्बी में खेला जा रहा मैच बारिश के चलते अभी तक शुरू नहीं हो सका है। उम्मीद की जा रही है कि अगर बारिश रुकती है तो मुकाबला 4:38 बजे से शुरू होगा लेकिन मौसम को देखकर संभावनाएं हैं कि आज शायद मैच ना खेला जा सके। ऐसे में फैंस के मन में ये सवाल है कि अगर आज मैच ना खेला जा सका तो फिर क्या होगा?

तो हम आपकी इस जिज्ञासा को शांत कर देते हैं। बता दें कि इस मैच के लिए शुक्रवार यानी 21 जुलाई का दिन भी रिजर्व है। 20 जुलाई को अगर मैच नहीं हो पाता है तो ऐसे में मैच 21 जुलाई को भी खेला जा सकता है।

साथ ही ये भी बता दें कि अगर 20 और 21 जुलाई दोनों ही दिन मैच बारिश के चलते नहीं हो सका तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया फाइनल में प्रवेश कर जाएगा। इसकी वजह ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने रॉबिन लीग मुकाबलों में 7 में से 6 में जीत दर्ज की है वहीं भारत इतने ही मैचों में से 5 में बाजी मार सका है। तो ऐसे में नेट रनरेट और प्वाइंट्स के आधार पर ऑस्ट्रेलिया काफी आगे है।

Unfortunately the rain is falling in Derby and the toss has been delayed. #AUSvIND #WWC17 pic.twitter.com/yF8MuDIlNw

