मुंबई: दूसरे अभ्यास मैच में इंडिया ए ने इंग्लैंड को 6 विकेट से दी मात, अजिंक्य रहाणे ने खेली कप्तानी पारी

भारत ‘ए’ ने शानदार बल्‍लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले गए दूसरे अभ्‍यास मैच में इंग्‍लैंड एकादश को छह विकेट से हरा दिया। इंग्‍लैंड द्वारा दिए गए 283 रन के लक्ष्‍य को पीछा करते हुए भारत ए ने कप्तान अजिंक्‍य रहाणे, ऋषभ पंत और शेल्‍टन जैक्‍सन के अर्धशतक की मदद से महज चार विकेट गंवाकर, 39.4 ओवर में मैच जीत लिया। भारत ए के लिए ओपनिंग करते हुए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 91 शेल्‍टन जैक्‍सन ने 59, ऋषभ पंत ने 56 और और सुरेश रैना ने 45 रन बनाए। पंत इस मैच में हर किसी की निगाहों के केंद्र थे और उन्‍होंने निराश नहीं किया, अपनी तूफानी पारी में उन्‍होंने केवल 36 गेंदों का सामना किया और आठ चौके व दो छक्‍के लगाए। इसी तरह शेल्‍टन जैक्सन ने अपनी पारी में सात चौके और अजिंक्‍य रहाणे ने 10 चौके व एक छक्‍का लगाया। सुरेश रैना के 45 रन में सात चौके शामिल रहे। दीपक हुड्डा 23 और ईशान किशन 5 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले भारत ए के खिलाफ हुए पहले अभ्‍यास मैच में इंग्‍लैंड की टीम ने तीन विकेट से जीत हासिल की थी।

टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए इंग्‍लैंड के ओपनर जेसन रॉय और एलेक्‍स हेल्‍स ने टीम को तेज शुरुआत दी और पांच ओवर में ही स्‍कोर 40 के पार पहुंचा दिया। इंग्‍लैंड का पहला विकेट जेसन रॉय के रूप में गिरा जो 25 रन बनाने के बाद प्रदीप सांगवान की गेंद पर हिटविकेट आउट हुए। हेल्‍स (51) और बेयरस्‍टॉ ने दूसरे विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी की लेकिन दूसरे विकेट के रूप में अर्धशतक बनाने के बाद हेल्‍स के आउट होते ही इंग्‍लैंड को कप्‍तान इयान मोर्गन के रूप में एक और झटका झेलना पड़ा। मोर्गन केवल एक गेंद खेल पाए और बिना कोई रन बनाए पेवेलियन लौटे। इंग्‍लैंड के जॉनी बेयरस्‍टॉ ने भी 10 चौकों से सजी 64 रन की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन 163 के स्‍कोर पर उनके आउट होने के बाद इंग्‍लैंड टीम फिर मुश्किल में फंसती नजर आई और 165 तक पहुंचते-पहुंचते मेहमान टीम ने जोस बटलर और मोईन अली के विकेट भी गंवा दिए।

बटलर पहली ही गेंद पर बिना कोई रन बनाए आउट हुए जबकि मोईन अली ने एक रन बनाने के लिए चार गेंदें खेलीं। इंग्‍लैंड के अगले तीन विकेट क्रिस वोक्‍स (16), बेन स्‍टोक्‍स (38)और लियाम प्‍लंकेट (8)के रूप में गिरे। इस समय तक इंग्‍लैंड अपने नौ विकेट 211 रन पर गंवा चुका था लेकिन इसके बाद आदिल राशिद और डेविड बिली ने भारतीय गेंदबाजों से जमकर मेहनत कराई। इन दोनों ने आखिरी विकेट के लिए 71 रन जोड़े। इंग्‍लैंड का आखिरी विकेट आदिल रशीद के रूप में गिरा। टीम 49.5 ओवर्स में 282 रन बनाकर आउट हुई। भारत ए टीम के लिए शाहबाज नदीम, प्रदीप सांगवान और अशोक डिंडा ने दो-दो विकेट हासिल किए।

दोनों टीमें इस प्रकार थीं..

इंग्लैंड: इयोन मोर्गन (कप्तान), जेसन रॉय, एलेक्‍स हेल्‍स, जॉनी बेयरस्टा, बेन स्‍टोक्‍स, जोस बटलर, मोईन अली, क्रिस वोक्स, लियाम प्लंकेट, आदिल राशिद और डेविड विली।

भारत ‘ए’: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), सुरेश रैना, शेल्डन जैकसन, ऋषभ पंत, दीपक हुड्डा, ईशान किशन, विजय शंकर, विनय कुमार, प्रदीप सांगवान, अशोक डिंडा और सिद्धार्थ कौल।

नीचे पढ़ें मैच का लाइव अपडेट:-

First Published on January 12, 2017 10:39 am