2005 विश्व कप फाइनल को टीवी पर दिखाया तक न था, इस बार हर ओर हैं चर्चे: 40 साल में ऐसे बदला महिला क्रिकेट

भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों ने इस विश्व कप खेल के दौरान जैसा अपना प्रदर्शन करके दिखाया उससे देशभर में उसकी खूब तारीफ की जा रही है। सेमीफाइनल में चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत आज (23/07/2017) को इंग्लैड के साथ खेलेगी। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर ने जो प्रदर्शन करके दिखाया वो लाजवाब था। क्या आप जानते है कि जब 2005 में महिला विश्व कप हुआ था तो उसे टीवी के किसी भी चैनल पर प्रसारित नहीं किया गया था लेकिन अब समय बदल गया है और हर तरफ भारतीय महिला खिलाड़ियों की तारीफ की जा रही है। 1970 से 2017 तक भारतीय महिला क्रिकेट में काफी बदलाव आ गया है।

पूर्व स्कीपर और 2005 में हुए विश्व कप फाइनल का हिस्सा रही अंजुम चोपड़ा ने सभी खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा की इन खिलाड़ियों ने महिला खेलों के प्रति देश का चेहरा बदल दिया है। इन 40 सालों में भारतीय महिला क्रिकेट में काफी बदलाव आया है। आपको बता दें कि आजकल हर जुबान पर इन महिला खिलाड़ियों का ही नाम है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जो देखो वो इन खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा है लेकिन इससे पहले का माहौल कुछ और था। पहले तो टीवी पर महिलाओं के क्रिकेट को दिखाया ही नहीं जाता था लेकिन अब हर तरफ इसकी चर्चा है। महिलाओं के खेल के प्रति देश का नजरिया काफी बदला है।

जब 2005 के विश्व कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया का सामना भारत ने किया था तो उस टाइम फेसबुक नया-नया था और ट्विटर का तो केवल कांसेप्ट तैयार किया जा रहा था। सोशल मीडिया से महिलाओं के खेल का तो उस समय कोई वास्ता ही नहीं था लोगों को पता तक नहीं चलता था कि हमारे देश की महिला खिलाड़ियों का भी कोई खेल चल रहा है। इस तरह पूर्व महिला खिलाड़ियों को अपनी पहचान बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग इतने एक्टिव और जागरुक है कि अपने बेहतरीन प्रदर्शन से भारतीय महिला खिलाड़ी चर्चा का विषय बन गई है। आज देश को गर्व है कि ऐसी हमारे भारत में ऐसी खिलाड़ी भी है जो कि चकला-बेलन संभालने के साथ-साथ बल्ला संभालना भी जानती हैं।

देखिए वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 23, 2017 11:13 am