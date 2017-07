Hockey World League Semi-Final: अमेरिका से हारी भारतीय महिला हाकी टीम

आत्मविश्वास से ओतप्रोत अमेरिका ने महिला हाकी विश्व लीग सेमीफाइनल के पूल बी मैच में भारत को 4 . 1 से हरा दिया । पहले क्वार्टर में अमेरिकी स्ट्राइकर्स ने भारतीय गोलकीपर सविता को व्यस्त रखा । उन्हें दूसरे ही मिनट में पेनल्टी कार्नर मिला लेकिन सविता ने इस पर गोल बचा लिया । भारत को जवाबी हमले में पहला पेनल्टी कार्नर मिला लेकिन दीप ग्रेस इक्का वैरिएशन पर भी गोल नहीं कर सकी । इसके तुरंत बाद रानी और वंदना कटारिया ने मिलकर बेहतरीन मूव बनाया लेकिन गोल नहीं हो सका । पहले क्वार्टर में दो मिनट बाकी रहते अमेरिका को दूसरा पेनल्टी कार्नर मिला लेकिन सविता ने फिर गोल बचाया ।

दूसरे क्वार्टर में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा । भारत को 22वें मिनट में दूसरा पेनल्टी कार्नर मिला लेकिन रानी के बेहतरीन प्रयास के बावजूद मोनिका गेंद को ट्रैप नहीं कर सकी । अमेरिका के लिये पहला गोल 24वें मिनट में जिल विटमेर ने किया । तीसरे क्वार्टर में दोनों टीमों को पेनल्टी कार्नर मिले लेकिन कामयाबी भारत को मिली जब 38वें मिनटमें मोनिका के पास पर लिलिमा मिंज ने गोल दागा ।

अमेरिका के लिये दूसरा गोल 40वें मिनटमें टेलर वेस्ट ने किया । विटमेर ने 43वें मिनट में अमेरिका के लिये तीसरा गोल दागा ।इसके छह मिनट बाद मिशेल विटेसे ने गोल करके अमेरिका को 4 . 1 से जीत दिला दी ।

First Published on July 11, 2017 11:46 am