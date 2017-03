दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हर्शल गिब्‍स ने 11 साल पहले 2006 में ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ 434 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने वाले मैच को लेकर रोचक खुलासा किया है। उन्‍होंने जोहांसबर्ग में खेले गए इस वनडे मुकाबले के बारे में कहा कि उस मैच के दौरान वे हैंगओवर में थे क्‍योंकि रात को उन्‍होंने काफी शराब पी ली थी। इस मैच में उन्‍होंने 175 रन की पारी खेली थी जिसकी बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने वनडे इतिहास का सबसे बड़ा हासिल कर लिया था। गिब्‍स ने यह खुलासा अपनी ऑटोबायोग्राफी ‘टू द पॉइंट: द नो हॉल्‍ड बार्ड ऑटोबायोग्राफी’ में किया है।

ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइक हसी ने भी इस बारे में अपनी किताब में जिक्र किया है। उन्‍होंने लिखा, ”सोने से ठीक पहले मैंने अपने होटल के कमरे से बाहर देखा कि वह (गिब्‍स) अभी भी वहां है। कम से कम वह फ्री का विकेट था।” गिब्‍स जब सुबह नाश्‍ते के लिए आए थे तब भी वे नशे में झूम रहे थे। वे लगभग तीन आधी रात तक शराब पी रहे थे। जोहांसबर्ग वनडे में ऑस्‍ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 434 रन बनाए थे। यह उस समय वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा स्‍कोर था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने इस लक्ष्‍य को भी हासिल कर लिया और सबको चौंका दिया। मेजबान टीम ने एक गेंद और एक विकेट शेष रहते वह मैच जीत लिया था।

जीत में गिब्‍स के साथ ही ग्रीम स्मिथ और मार्क बाउचर का भी अ‍हम योगदान था। गिब्‍स ने 111 गेंद में 175 रन बनाए थे। उन्‍होंने 21 चौके और सात छक्‍के लगाए थे। इस मुकाबले में 860 से भी ज्‍यादा रन बने जो कि एक रिकॉर्ड है। बता दें कि इस मैच से पहले किसी भी टीम ने वनडे की एक पारी में 400 रन नहीं बनाए थे। लेकिन इस मैच के बाद से कई टीमें 400 से ज्‍यादा का स्‍कोर कई बार बना चुकी हैं।

First Published on March 14, 2017 9:03 am