‘स्पेशल गर्ल’ ने ली हार्दिक पंड्या संग सेल्फी, बोले- यह मेरे लिए सम्मान की बात

टीम इंडिया के हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पंड्या सोशल मीडिया पर भी खूब पॉपुलर हैं। हाल ही में उन्होंने अपने एक पोस्ट से इंटरनेट पर आग लगा दी। गुरुवार को उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ‘स्पेशल गर्ल’ के साथ सेल्फी लेते हुए फोटो डाला। साथ में लिखा कि इस स्पेशल गर्ल के साथ सेल्फी पाना मेरे लिए वाकई में सम्मान की बात है। पंड्या के अकाउंट पर पड़ा यह फोटो दरअसल एक पोस्टर है, जिसे उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया था। उसमें लिखा था- हार्दिक स्वैगर! नीचे बेंच पर पांड्या अमूल वाली लड़की के साथ बैठे होते हैं, जो हाथ में सेल्फी स्टिक लिए होती है और फोटो ले रही होती है। दोनों का कार्टून इसमें पोज देते हुए बेहद क्यूट लग रहा है। लड़की के बगल कुछ ब्रेड रखीं है। जबकि पांड्या के पास अपने बल्ला है।

अमूल गर्ल को आपने कंपनी के कई विज्ञापनों में देखा होगा। लाल पोल्का डॉट्स वाली ड्रेस में यह कैरेक्टर सालों से हमारे सामने बिल बोर्ड्स, होर्डिंग्स और बैनरों पर आ रहा है। चाहे दिवाली हो या दशहरा, क्रिसमस हो फिर नया साल। हर मौके पर अमूल के खास और क्रिएटिव विज्ञापनों में अपनी खास जगह बनाए होती है।

What an honour to get a selfie with this legend #AmulGirl