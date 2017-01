मारिया शारापोवा के पूर्व बॉयफैंड़ का खुलासा- मारिया के प्यार में रहता तो कैरियर हो जाता बर्बाद

आस्ट्रेलिया ओपन खेल रहे ग्रिगोर दिमित्रोव ने अपनी पूर्व गर्लफैंड़ मारिया शारापोवा पर बोलते हुए कहा है कि मारिया के साथ रिश्ते की वजह से उनके टेनिस कैरियर पर फर्क पड़ता। मैं एकाग्रता के साथ नहीं खेल पाता। बता दें ग्रिगोर और मारिया कई दिनों तक एक रिश्तें मे रहने के बाद जुलाई 2015 में अलग हो गए थे। इस हाईफाइल रिश्ते में मीडिया में खूब सुर्खिया बंटोरी थी। ऐसा कहा जाता है कि ग्रिगोर दिमित्रोव मारिया से पहले सेरिना विलियम के साथ डेट कर चुके हैं।

मारिया पर लग चुका बैन- पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मारिया शारापोवा पर ड्रग्स लेने के आरोप में दो साल का बैन लग चुका है। जिसके बाद से वो टेनिस कोर्ट से बाहर हैं। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने रूसी टेनिस स्टार मारिया को पिछले साल जून में उन्हें दो साल के लिए उन पर बैन लगा दिया था। हालांकि अक्टूबर में इस बैन को 15 महीने का कर दिया गया। इस साल 25 अप्रैल को उनका बैन खत्म हो जाएगा।

छुट्टियां मनाने की फोटो हुई थी वायरल- बैन लगने के बाद मारिया शारापोवा अमेरिका के हवाई स्टेट पहुंची थीं, जहां उन्होंने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। साथ ही सोशल मीडिया पर फोटो भी शेयर की। जिसमें वे समुद्र के किनारे एन्जॉय करती दिख रही हैं। लेकिन खास बात ये है कि इस दौरान वे अकेली नजर आई। जिसने मीडिया में काफी सुर्खिया बंटोरी।

अप्रैल में टेनिस कोर्ट पर वापसी करेंगी मारिया- मारिया शारापोवा टेनिस कोर्ट पर वापसी करने को तैयार हैं। वह स्टटगार्ट में होने वाली टेनिस ग्रां प्री से कोर्ट पर वापसी कर सकती हैं। इस बात की जानकारी टूर्नामेंट के आयोजकों ने दी। बता दें शारापोवा डोपिंग के चलते निलंबन झेल रही हैं।

First Published on January 25, 2017 11:30 am