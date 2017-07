VIDEO: जब क्रिकेट मैदान पर हुआ था अजब हादसा, सिर्फ 1 बॉल पर 3 खिलाड़ी हो गए चोटिल

ये ऐसी घटना है जो क्रिकेट के 140 सालों के इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिली हो। (Photo Courtesy: You Tube)

क्रिकेट के मैदान पर कई बार अजीबोगरीब हादसे देखने को मिलते हैं। ये कई बार दर्शकों को हंसा देते हैं तो कई बार इस खेल को खतरनाक भी बना देते हैं। आज हम आपको ऐसी गेंद के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे फेंका तो सिर्फ एक बार गया मगर इससे तीन-तीन खिलाड़ी चोटिल हो गए। ये ऐसी घटना है जो क्रिकेट के 140 सालों के इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिली हो।

दरअसल ये वाकया ऑस्ट्रेलियाई की विक्टोरियन प्रीमियर लीग का है, जिसमें फिट्ज्रॉय डॉनकास्टर और फूटस्क्रे एजवाटर क्रिकेट क्लब के बीच मुकाबला खेला गया था। गेंदबाज ने बॉल फेंकी और बल्लेबाज ने उसे नॉन स्ट्राइकर एंड की ओर खेल दिया, जहां उनका साथ खिलाड़ी खड़ा था। बॉल सीधे बल्लेबाज की एडी पर जाकर लगी। साथ ही जिस बल्लेबाज ने ये शॉट खेला उसके भी कंधे पर खिंचाव आ गया।

अभी दोनों खिलाड़ी दर्द में ही थे कि इसी बीच गेंदबाज की तरफ साथी फील्डर ने बॉल फेंकी जो सीधी उसकी आंख पर लग गई। हालांकि किसी भी खिलाड़ी को गंभीर चोट नहीं लगी और खेल जल्द फिर से शुरू भी हो गया। ये दृश्य बेहद दर्शनीय था। तीन खिलाड़ी मैदान पर चोट खाकर बैठे हुए थे।

बता दें कि इंग्लैंड में नेटवेस्ट टी20 टूर्नामेंट के दौरान नॉटिंघमशायर और बर्मिंघम बीयर्स के बीच खेले जा रहे मैच में भी नॉटिंघमशायर के तेज गेंदबाज ल्यूक फ्लेचर की गेंद को बल्लेबाज सैम हेन ने सीधे उनकी ही दिशा में खेल दिया। बॉल ल्यूक के सिर से टकराई थी। गेंद उनके सिर पर इतनी तेजी से टकराई कि ल्यूक के सिर से खून तक निकल आया था। हालांकि ये चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी और मामूली उपचार के बाद ल्यूक को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई थी।

First Published on July 11, 2017 11:13 am