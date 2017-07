VIDEO: स्टेडियम में मौजूद दर्शक ने लपका ऐसा शानदार कैच कि हर कोई रह गया दंग

आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान से बाहर मौजूद दर्शकों को कैच पकड़ते देखा होगा मगर इस शख्स ने जिस अंदाज में गेंद को लपका उसकी आज हर कोई तारीफ कर रहा है। ये ऐसा कैच था, जिसमें तकनीक के साथ-साथ संतुलन का भी गजब इस्तेमाल दिखा। हम आपको नीचे इसका वीडियो भी दिखाने जा रहे हैं, जिसे देख आप भी कहेंगे -वाह क्या कैच है!

ये टी20 मैच कार्डिफ में ग्लैमॉर्गन और समरसेट के बीच खेल जा रहा था। छठे ओवर की पांचवीं गेंद पर ग्लैमॉर्गन के बल्लेबाज कोलिन इनग्राम ने जबरदस्त छक्का लगा। ये गेंद सीधे दर्शक दीर्घा की ओर गई, जिसे भीड़ में मौजूद एक शख्स ने लपक लिया।

खास बात ये थी कि इस शख्स के एक हाथ में बीयर का गिलास था। मगर उसने बगैर एक भी बूंद को छलकाए कैच लपक लिया। ये कैच कैमरे की जद में भी आ गया। स्क्रीन पर इसे देख सभी ने इस शख्स को सराहा। तालियां बजीं और पास मौजूद लोगों ने पीठ थपथपाई।

Crowd catch hero, we salute you!

हालांकि ये मैच बारिश के चलते पूरे 40 ओवर नहीं खेला जा सका और शायद मैच के बारे में भविष्य में किसी को कुछ याद ना रहे मगर इस कैच ने मैच से ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, जिसके बाद से ये वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है।

What a catch! He’s only won a trip to Australia from @Fostersuk #Catcha6 pic.twitter.com/5BMNC3xyyZ

— England Cricket (@englandcricket) September 4, 2016