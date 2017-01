महेंद्र सिंह धोनी के आखिरी कप्तानी मैच में भावुक हुए बल्लेबाज अंबाती रायडू, बोले-आप बेस्ट कैप्टन हो

महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी छोड़ने के फैसले का शायद ही किसी क्रिकेट फैन को मलाल न हो। 4 जनवरी को जैसे ही ‘माही’ ने वनडे और टी20 की कप्तानी छोड़ने के एेलान किया, करोड़ों क्रिकेट फैन्स का दिल टूट गया। उनके बाद विराट कोहली को वनडे और टी20 टीम की कप्तानी सौंपी गई है। धोनी की कप्तानी में खेलने वाले उनके सभी साथियों ने अलग-अलग तरीके से उन्हें याद किया। लेकिन टीम इंडिया के बल्लेबाज अंबाती रायडू धोनी के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए।

कप्तान के तौर पर अपने आखिरी मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने इंडिया ए और इंग्लैंड के बीच खेले गए मैच में 40 गेंदों में 68 रन बनाए थे। सबको उम्मीद थी कि धोनी अपनी कप्तानी के आखिरी मैच में टीम को जीत दिलाएंगे। लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज सैम बिलिंग्स के 93 रनों की मदद से इंग्लैंड ने 7 गेंद रहते मैच जीत लिया। इस मैच में रिटायर्ड हर्ट होने से पहले शतक ठोकने वाले बल्लेबाज अंबाती रायडू ने कहा कि यह बहुत मुश्किल था। खेल से 6 महीने दूर रहना बहुत दुख देता है। मुझे खुशी है कि मैं अच्छा खेला। यह बहुत भावुक भरा लम्हा है।

धोनी के बारे में भावुक होते हुए उन्होंने कहा, मुझे निजी तौर पर लगता है कि भारत में जितने भी कप्तान हुए हैं, धोनी उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। मुझे खुशी है कि उनके आखिरी कप्तानी मैच में मैंने शतक लगाया। वह एक लिजेंड हैं। मैं आज भी उन्हें देख रहा था, वह आज भी हमेशा की तरह कूल नजर आए। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरी आंखों में आंसू हैं। धोनी की सबसे अच्छी खासियत है कि वह चीजों को सिंपल रखते हैं, कोई डर पैदा नहीं करते। रायडू ने कहा कि वह नए प्लेयर्स को अपना क्रिकेट खेलने देते हैं।

इससे पहले नए कप्तान विराट कोहली ने भी धोनी के बारे में कहा था, ‘‘वह वो इंसान थे जो शुरू में मेरे मार्गदर्शक थे और जिन्होंने मुझे मौके दिए। उन्होंने मुझे एक क्रिकेटर के रूप में उभरने का पर्याप्त समय दिया और कई बार मुझे टीम से बाहर होने से बचाया।’’ उन्होंने कहा था कि कप्तान के रूप में धोनी की जगह लेना आसान नहीं होगा। कोहली ने कहा था, जब आप महेंद्र सिंह धोनी के बारे में सोचते हो तो दिमाग में पहला शब्द कप्तान आता है। आप महेंद्र सिंह धोनी को किसी अन्य तरह से नहीं जोड़ सकते। मेरे लिये वह हमेशा मेरे कप्तान रहेंगे।

First Published on January 11, 2017 8:42 am