शादी से पहले यह काम करती थीं महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, दिनेश कार्तिक और सुरेश रैना की पत्नियां

क्रिकेट खिलाड़ियों की जिंदगी के बारे में जानने की तलब हर किसी को होती है। उनकी पसंद, नापसंद, फेवरेट खाना यहां तक कि उनकी निजी जिंदगी के बारे में लोग सर्च करते रहते हैं। क्रिकेट में खिलाड़ी जितने मशहूर हैं, उतनी ही उनकी पत्नियां भी। टीम इंडिया के दौरों पर कई बार खिलाड़ियों की पत्नियां और गर्लफ्रेंड्स उनके साथ नजर आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी से पहले क्रिकेट खिलाड़ियों की पत्नियां क्या काम करती थीं। आइए आपको बताते हैं।

साक्षी सिंह धोनी: महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी शादी से पहले होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थीं। जब पूर्व भारतीय कप्तान से उनकी मुलाकात हुई थी, तब वह कोलकाता के ताज बंगाल होटल में बतौर ट्रेनी काम कर रही थीं। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और फिर बाद में शादी कर ली। धोनी और साक्षी की एक बेटी जीवा है।

रितिका सजदेह शर्मा: टीम इंडिया के धाकड़ ओपनर और हिटमैन रोहित शर्मा की खूबसूरत पत्नी हैं रितिका। वह शादी से पहले एक स्पोर्ट्स मैनेजर थीं। उनके पास कई क्रिकेटर्स की लिस्ट थी, जिनके काम वह देखती थीं। इनमें से एक रोहित शर्मा भी थे। खेल समारोह और मैच में भी वह कई बार देखी गई थीं।

गीता बसरा: हरभजन सिंह और गीता बसरा का लंबे समय तक अफेयर रहा था। इसके बाद दोनों ने 29 अक्टूबर 2015 को शादी कर ली। हरभजन और गीता की एक बेटी हिनाया है। शादी से पहले गीता एक बॉलिवुड एक्ट्रेस थीं। उन्होंने 2006 में इमरान हाशमी स्टारर फिल्म दिल दिया है से बॉलिवुड में कदम रखा था। 2007 में उनकी दूसरी फिल्म द ट्रेन रिलीज हुई थी। वह सुकशिंदर शिंदा और राहत फतेह अली खान की म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आ चुकी हैं।

प्रियंका चौधरी: सुरेश रैना की पत्नी प्रियंका शादी से पहले नीदरलैंड्स के एक बैंक में आईटी प्रोफेशनल थीं। सुरेश रैना और प्रियंका दोनों बचपन के दोस्त हैं। दोनों ने 3 अप्रैल 2015 को शादी की थी। उनकी एक बेटी है, जिसका नाम ग्रेसिया है, जिसका जन्म 2016 में नीदरलैंड्स में हुआ था।

दीपिका पल्लीकल: क्रिकेटर दिनेश कार्तिक की दूसरी पत्नी दीपिका पल्लीकल एक स्क्वॉश खिलाड़ी हैं। दिनेश कार्तिक का पहली पत्नी से तलाक हो चुका है, जो अब क्रिकेटर मुरली विजय की पत्नी हैं। दिनेश और दीपिका ने 15 नवंबर 2013 को सगाई की थी। दोनों ने क्रिश्चियन और हिंदू रीतिरिवाजों से क्रमश: 18 अगस्त 2015 और 20 अगस्त 2015 को शादी की थी। दीपिका का ई-कॉमर्स स्पोर्ट्स बिजनेस भी है। वह स्पोर्ट्स365 डॉट इन नाम के एक अॉनलाइन स्पोर्ट्स स्टोर की ब्रैंड एंबेस्डर भी हैं।

First Published on July 17, 2017 10:33 am