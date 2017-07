16 साल बाद ट्रेन से सफर करने पहुंचे सौरव गांगुली, सीट को लेकर एक शख्स से हो गई लड़ाई

पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। (Express Photo by Partha Paul)

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की ट्रेन में सीट को लेकर एक शख्स से लड़ाई हो गई। बहस को बढ़ता देख गांगुली ट्रेन से ही उतर गए। दरअसल मामला शनिवार 15 जुलाई का है जब सौरव गांगुली कोलकाता से बालुरघाट जाने के लिए पदातिक एक्स्प्रेस में बैठे। बालुरघाट में सौरव को एक कार्यक्रम में भाग लेना था जहां उन्हें अपनी एक कांच की मूर्ति का अनावरण भी करना था। गांगुली का रिजर्वेशन एसी फर्स्ट क्लास में था। सौरव जब अपनी सीट पर पहुंचे तो वहां पहले से कोई शख्स बैठा हुआ था। सौरव के साथ बंगाल क्रिकेट संघ के संयुक्त सचिव अभिषेक डालमिया भी थे। दादा ने जब उस शख्स से सीट से हटने को कहा था तो उसने मना कर दिया। देखते-देखते दोनों के बीच सीट को लेकर तीखी बहस हो गई। बहस को बढ़ता देख सौरव गांगुली ट्रेन से उतर गए।

Looks like me pic.twitter.com/ka4VHJl9ow — Sourav Ganguly (@SGanguly99) July 15, 2017

गांगुली के साथ ट्रेन में बहस की खबर जैसे ही स्टेशन पर रेलवे के अधिकारियों को लगी वो लोग वहां तुरंत पहुंच गए। बताया जा रहा है कि जो सीट सौरव गांगुली के लिए रिजर्व थी उसी सीट को उस दूसरे शख्स को भी एलॉट कर दिया गया। रेलवे के अधिकारियों ने इस पूरे मामले में अपनी गलती मानते हुए सौरव गांगुली को दूसरी सीट एलॉट की उसके बाद ही ये हाई प्रोफाइल हंगामा शांत हुआ।

आपको बता दें कि सोरव गांगुली लगभग 16 साल बाद ट्रेन से सफर कर रहे थे। इससे पहले साल 2001 में वो ट्रेन में बैठे थे। लेकिन 16 साल बाद ट्रेन से सफर कर रहे दादा के लिए ये लम्हा थोड़ा बुरा रहा। जैसे तैसे सौरव बालुरघाट पहुंचे और वहां पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सौरव ने इस घटना का जिक्र कार्यक्रम में भी किया।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 17, 2017 10:00 am