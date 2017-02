चहल की रिकॉर्ड गेंदबाजी ने भारत को दिलाई सिरीज़, आख़िरी टी20 में इंग्लैंड को 75 रन से हराया

बेंगलुरु में खेले गए आखिरी और तीसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड को हराने के बाद भारतीय टीम यह सिरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। विजयी ट्रॉफी के साथ कप्तान विराट कोहली और उनके साथी खिलाड़ी। (PTI Photo by Shailendra Bhojak/1 Feb, 2017)

महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना के अर्धशतकों के बाद युजवेंद्र चहल की फिरकी के जादू से भारत ने तीसरे और निर्णायक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बुधवार (1 फरवरी) को यहां इंग्लैंड को 75 रन से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली। भारत ने धोनी (36 गेंद में 56 रन) के करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी और रैना (45 गेंद में 63 रन) के साथ उनकी तीसरे विकेट की 55 और युवराज सिंह (10 गेंद में 27 रन) के साथ 4.4 ओवर में चौथे विकेट की 57 रन की साझेदारी की बदौलत छह विकेट पर 202 रन बनाए। धोनी और युवराज की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारत अंतिम नौ ओवर में 118 रन जोड़ने में सफल रहा। भारतीय पारी में 11 चौके और 12 छक्के लगे। इसके जवाब में टी20 क्रिकेट में भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले चहल (25 रन पर छह विकेट) की बलखाती गेंदों के सामने जो रूट (42) और कप्तान इयोन मोर्गन (40) के बीच तीसरे विकेट की 64 रन की तेजतर्रार साझेदारी के बावजूद इंग्लैंड की टीम 16.3 ओवर में 127 रन पर ढेर हो गई। जसप्रीत बुमराह ने भी 14 रन देकर तीन विकेट चटकाए। टीम ने अंतिम आठ विकेट सिर्फ सात रन पर गंवाए। भारत ने इसके साथ टेस्ट और वनडे के बाद इंग्लैंड के खिलाफ टी20 श्रृंखला भी जीती।

लक्ष्य का पीछा करने उतरे इंग्लैंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। जेसन राय (32) ने युजवेंद्र चहल के दूसरे ओवर में छक्का जड़ा लेकिन एक गेंद बाद इस लेग स्पिनर ने सैम बिलिंग्स (00) को स्लिप में सुरेश रैना के हाथों कैच करा दिया। राय ने आशीष नेहरा के अगले ओवर में चौका जड़ा जबकि जो रूट ने भी दो बार गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराए। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले के ओवरों में आसानी से बाउंड्री लगाई। पावर प्ले में टीम ने एक विकेट पर 55 रन बनाए। लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने अपनी दूसरी ही गेंद पर राय को विकेटकीपर धोनी के हाथों कैच कराया। रूट और मोर्गन ने इसके बाद पारी को आगे बढ़ाया। रूट ने हार्दिक पंड्या पर दो छक्के मारे जबकि मोर्गन ने मिश्रा पर लगातार दो चौके जड़े।

मोर्गन ने कामचलाऊ स्पिनर सुरेश रैना पर तीन छक्कों के साथ 12वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। रूट हालांकि 41 रन के निजी स्कोर पर भाग्यशाली रहे जब मिश्रा की गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े युवराज कैच नहीं लपक पाए क्योंकि रिषभ पंत बीच में आ गए। इस ओवर में हालांकि तीन ही रन बने। अगले ओवर में चहल की पहली दो गेंद पर दो रन बने जिससे मोर्गन पर दबाव आ गया और वह बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को हवा में लहरा गए जिसके बाद पंत ने आसान कैच लपका। मोर्गन ने 21 गेंद का सामना करते हुए तीन छक्के और दो चौके मारे। चहल ने अगली गेंद पर रूट को भी पगबाधा करके इंग्लैंड का स्कोर चार विकेट पर 119 रन किया। रूट ने 37 गेंद का सामना करते हुए चार चौके और दो छक्के जड़े।

बुमराह ने अगले ओवर में जोस बटलर (00) को कोहली के हाथों कैच कराया। इंग्लैंड ने 119 रन के स्कोर पर तीन विकेट गंवाए। चहल ने पारी के 16वें और अपने अंतिम ओवर में मोईन अली (02), बेन स्टोक्स (06) और क्रिस जोर्डन (00) को पवेलियन भेजकर भारत की जीत लगभग सुनिश्चित की। बुमराह ने अगले ओवर में लियाम प्लंकेट (00) को बोल्ड करने के बाद टाइमल मिल्स (00) को कोहली के हाथों कैच कराके भारत को जीत दिलाई। इंग्लैंड के छह बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाए।

इससे पहले रैना ने सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल (22) के साथ दूसरे विकेट के लिए 6.1 ओवर में 61 रन जोड़कर भारत के बड़े स्कोर का मंच तैयार किया। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरे भारत की शुरुआत खराब रही। दूसरे ओवर में ही कप्तान विराट कोहली (02) रन आउट हो गए जबकि टीम का स्कोर सिर्फ चार रन था। राहुल और रैना को शुरू में परेशानी हुई लेकिन दोनों जल्द ही लय में आ गए। रैना ने मिल्स पर पारी का पहला छक्का जड़ा जबकि राहुल ने तेज गेंदबाज लियाम प्लंकेट का स्वागत लगातार दो चौकों के साथ किया। रैना ने जोर्डन पर दो छक्के मारकर छह ओवर में भारत का स्कोर एक विकेट पर 53 रन तक पहुंचाया।

राहुल ने ऑफ स्पिनर मोईन अली पर बड़ा छक्का जड़कर गेंद को स्टेडियम से बाहर भेजा। वह हालांकि इसके बाद बेन स्टोक्स की सीधी गेंद को चूककर बोल्ड हो गए। उन्होंने 18 गेंद का सामना करते हुए दो चौके और एक छक्का मारा। रैना और धोनी ने इसके बाद तेजी से रन बटोरे। रैना 47 रन के निजी स्कोर पर भाग्यशाली रहे जब लेग स्पिनर आदिल राशिद ने अपनी ही गेंद पर उनका कैच छोड़ा। राशिद के इस ओवर में धोनी ने छक्का मारा जबकि रैना ने भी गेंद को छह रन के लिए भेजकर 39 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। रैना ने मोईन पर अपने पांचवें छक्के के साथ 13वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया।

भारत बल्लेबाजी:

विराट कोहली रन आउट 02

लोकेश राहुल बो स्टोक्स 22

सुरेश रैना का मोर्गन बो प्लंकेट 63

महेंद्र सिंह धोनी का राशिद बो जोर्डन 56

युवराज सिंह का बटलर बो मिल्स 27

रिषभ पंत नाबाद 06

हार्दिक पंड्या रन आउट 11

अतिरिक्त: 15

कुल: 20 ओवर में छह विकेट पर: 202 रन

विकेट पतन: 1-4, 2-65, 3-120, 4-177, 5-191, 6-202

गेंदबाजी:

मिल्स 4-0-32-1

जोर्डन 4-0-56-1

प्लंकेट 2-0-22-1

स्टोक्स 4-0-32-1

मोईन 4-0-30-0

राशिद 2-0-23-0

इंग्लैंड बल्लेबाजी:

जेसन राय का धोनी बो मिश्रा 32

सैम बिलिंग्स का रैना बो चहल 00

जो रूट पगबाधा बो चहल 42

इयोन मोर्गन का पंत बो चहल 40

जोस बटलर का कोहली बो बुमराह 00

बेन स्टोक्स का रैना बो चहल 06

मोईन अली का कोहली बो चहल 02

लियाम प्लंकेट बो बुमराह 00

क्रिस जोर्डन स्टं धोनी बो चहल 00

आदिल राशिद नाबाद 00

टाइमल मिल्स का कोहली बो बुमराह 00

अतिरिक्त: 05

कुल: 16.3 ओवर में सभी विकेट खोकर: 127 रन

विकेट पतन: 1-8, 2-55, 3-119, 4-119, 5-119, 6-123, 7-127, 8-127, 9-127

गेंदबाजी:

नेहरा 3-1-24-0

चहल 4-0-25-6

बुमराह 2.3-0-14-3

मिश्रा 4-0-23-1

पंड्या 2-0-17-0

रैना 1-0-22-0

First Published on February 2, 2017 1:10 am