IPL 2017 Auction: कब-कैसे होगी IPL में खिलाड़ियो की नीलामी, कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग और किन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर ?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का दसवां सीजन 5 अप्रैल से शुरु होने जा रहा है। आईपीएल 10 के पहला मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। पिछले सीजन की तरह इस सीजन में भी आठ टीमें आमने सामने हैं। लेकिन मैदानी भिडंत से पहले सभी टीमें ऑक्शन राउंड में आमने-सामने होंगी। ऑक्शन राउंड में सभी टीमें ज्यादा से ज्यादा बोली लगाकर सबसे बेहतर खिलाड़ी अपनी टीम स्कॉड में शामिल करना चाहेंगी। सबसे बेहतर टीम ही हैदराबाद में 21 मई को आईपीएल सीजन 10 की ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी। आईपीएल सीजन 10 की ऑक्शन प्रक्रिया से जु़ड़ी तमाम अहम जानकारी इस प्रकार हैं-

आईपीएल 2017 में खिलाडियों की नीलामी कब है?

आईपीएल के 10 वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया सोमवार, 20 फरवरी बेंगलुरू को है। पहले इस तरह की जानकारी सामने आ रही थी कि नीलामी प्रक्रिया बीसीसीआई के मुंबई ऑफिस में रखी जानी है लेकिन बाद में साफ हो गया कि बेंगलुरू में ही खिलाड़ियों की नीलामी होगी।

आईपीएल 2017 में खिलाडियों की नीलामी किस समय होगी?

आईपीएल 217 के लिए नीलामी प्रक्रिया सुबह 9 बजे शुरू होगी।

आईपीएल 217 की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और लाइव टीवी कवरेज कैसे देखा जा सकता है।?

आईपीएल 2017 के प्रसारण संबधी सभी अधिकार सोनी एंटरटेनमेंट के पास है। इसलिए आईपीएल 2017 की नीलामी प्रक्रिया का कवरेज भी सोनी के चैनल जैसे सोनी सिक्स, सिनी सिक्स एचडी पर किया जाएगा। वहीं अगर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बात करे तो हॉटस्टार पर इस इवेंट का लाइव ऑनलाइन प्रसारण किया जाएगा।

आईपीएल 2017 में खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी।?

आईपीएल में खिलाड़ियों की निलामी में पहले 799 खिलाड़ी हिस्सा लेते थे। लेकिन इस बार से ये संख्या घटाकर 351 कर दी गई है। इन 351 खिलाड़ियों में 226 खिलाड़ी भारतीय हैं तो वहीं 122 खिलाड़ी विदेशी होंगे। 6 खिलाड़ी एसोसिएट्स देशों से बोली का हिस्सा बनेंगे। इसमें अफगानिस्तान के 5 और यूएई का एक खिलाड़ी को शामिल किया गया है। एक टीम के 25 खिलाड़ी लिमिट और विदेशी खिलाड़ियों की पहले से तय निर्धारित संख्या को देखते हुए सिर्फ 76 खिलाड़ी ही चुने जाएंगे खिलाड़ियों को उनके रोल और प्रर्फोमेंस को देखते हुए उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। जैसे- बैटिंग, बॉउलर, विकेट कीपर, ऑल राउंडर। इसके बाद नीलामीकर्ता खिलाड़ियों का नाम बोलेंगे। इसके बाद नीलामी में शामिल सभी फ्रेंचाइजी खिलाड़ी के बेस प्राइस से बोली लगाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी फ्रेंचाइजी को पेडल उठाने पड़ेगे। जो टीम सबसे ऊंची बोली लगाएगी खिलाड़ी उसकी टीम में शामिल हो जाएगा। अगर किसी खिलाड़ी की कोई बोली नहीं लगाता तो उसे बिना बिका हुआ मान कर वापस ऑक्शन के लिए भेज दिया जाएगा लेकिन उसकी बेस प्राइस आधी कर दी जाएगी।.

आईपील 2017 में किन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़र। ?

भारतीय खिलाड़ियों में इशांत शर्मा की अधिकतम बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रखी गई है। वह इस सूची में इकलौते भारतीय क्रिकेटर हैं जिनकी अधिकतम बेस प्राइस 30 लाख रुपए से अधिक है। इंग्लैंड के स्टार आॅलराउंडर बेन स्टोक्स, इयोन मोर्गन, क्रिस वोक्स आॅस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन, पैट कमिंस और श्रीलंका के कप्तान एंजेलो मैथ्यू की अधिकतम बेस प्राइस भी 2 करोड़ रुपए है। वहीं, भारतीय टेस्ट टीम के प्रमुख बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने अपना अधिकतम बेस प्राइस 30 लाख रुपए रखा है। दरअसल, पुजारा ने 2014 के बाद से आईपीएल नहीं खेला है और उनकी पहली कोशिश आईपीएल की किसी में जगह पाना है। इनके अलावा मिचेल सैंटनर, मोहम्मद नबी, निकोलस पूरन, लुंगी एंगीडी, कागिसो रबाडा, कोरी एंडरसन, टाइमल मिल्स की निलाभी पर भी नजर रहेगी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 19, 2017 2:03 am