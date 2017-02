वीडियो: युवराज ​सिंह ने एक बार फिर साबित किया, उन्हें क्यों कहा जाता है क्रिकेट का ‘सिक्सर किंग’

विश्व क्रिकेट में युवराज सिंह को गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के मामले में बहुत ही सक्षम खिलाड़ी माना जाता है। युवराज ने गेंद को हिट करने की अपनी क्षमता से इसे साबित भी किया है। अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में किसी तेज गेंदबाज के एक ओवर में 6 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी युवी के नाम है, जो उन्होंने 2007 के टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में लगाया था। युवराह सिंह ने एक बार फिर अपनी इसी क्षमता का परिचय सैय्यद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के दौरान मध्य क्षेत्र के खिलाफ गए एक मैच में दिया।

मध्य क्षेत्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 167 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए उत्तर क्षेत्र की टीम 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 163 रन ही बना सकी और मैच 4 रनों से हार गई। इस मैच में युवी ने मात्र 20 गेंदों में चार छक्के उड़ाते हुए 33 रन ठोके। इनमें से तीन छक्के उन्होंने लगातार गेंदों पर जड़े। लेकिन, युवराज के 137 रन के स्कोर पर आउट होते ही उत्तर क्षेत्र को गहरा झटका लग गया। मनप्रीत गोनी ने मात्र नौ गेंदों में दो चौके और दो छक्के उड़ाते हुए नाबाद 23 रन ठोके, लेकिन उत्तर क्षेत्र की टीम लक्ष्य से 4 रन दूर रह गई। मध्य क्षेत्र की तीन मैचों में यह दूसरी जीत है, जबकी उत्तर क्षेत्र को तीन मैचों में दूसरी हार का सामना करना पड़ा।

उत्तर क्षेत्र के लिए ओपनर शिखर धवन ने 37, गौतम गंभीर ने 20 और ऋषभ पंत ने 25 रन बनाए। मध्य क्षेत्र के लेग स्पिनर कर्ण शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 17 रन देकर चार विकेट झटके। इससे पहले मध्य क्षेत्र की पारी में कप्तान नमन ओझा ने 48 और महेश रावत ने नाबाद 57 रन बनाकर अपनी टीम को तीन विकेट पर 40 रन की नाजुक स्थिति से उबारकर 167 रन तक पहुंचाया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी की। उत्तर क्षेत्र के लिए तेज गेंदबाज आशीष नेहरा का 26 रन पर तीन विकेट लेने का शानदार प्रयास भी बेकार गया। कप्तान हरभजन सिंह ने 35 रन पर दो विकेट लिए। हरभजन का खुद को बल्लेबाजी क्रम में तीसरे नंबर पर भेजने का फैसला उल्टा पड़ा और वे मात्र एक रन बनाकर पैवेलियन लौट गए।

First Published on February 16, 2017 11:09 am