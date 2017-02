वीडियो: जयंत यादव ने वॉर्नर को कर दिया क्लीन बोल्ड, टीम इंडिया मनाने लगी जश्न, लेकिन तभी…

भारत और आॅस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला पुणे में खेला जा रहा है। यह पुणे के मैदान पर पहला टेस्ट मुकाबला है। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में भारत और आॅस्ट्रेलिया की टीमें पहले और दूसरे स्थान पर काबिज हैं। इस टेस्ट सीरीज के रोमांचक होने की उम्मीद है। मैच में भारत के ​कप्तान विराट कोहली टॉस हार गए और आॅस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आॅस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वॉर्नर और मैट रेनशॉ की सलामी जोड़ी ने पारी की शुरुआत की। भारत की तरफ से इशांत शर्मा ने पहला ओवर किया। लेकिन, इसके बाद जो नज़ारा देखने को मिला अमूमन टेस्ट क्रिकेट ऐसा देखने को कम ही मिलता है।

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने आॅस्ट्रेलियाई पारी के दूसरे ही ओवर में आर अश्विन को गेंदबाजी आक्रमण पर लगा दिया। इससे पिच के मिजाज को समझा जा सकता है। मैच में टॉस जीतकर आॅस्ट्रेलिया की टीम चौथी पारी में बल्लेबाजी करने से बच गई है, जो भारतीय पिचों पर किसी भी विदेशी टीम की पहली प्राथमिकता होती है। अभी मैच में सात ओवर ही हुए थे कि विराट कोहली ने दूसरे छोर से भी स्पिन आक्रमण लगा दिया और इशांत शर्मा की जगह जयंत यादव को गेंद सौंप दी। आॅस्ट्रेलियाई पारी के 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को सफलता मिल सकती थी।

वीडियो: जयंत यादव ने डेविड वॉर्नर को बोल्ड कर दिया, लेकिन नो बॉल पर



दरअसल, जयंत यादव की गेंद पर डेविड वॉर्नर बोल्ड हो गए थे। लेकिन उस गेंद को फेंकते समय यादव का पैर लाइन से बाहर था और अंपायर ने उस गेंद को नो-बॉल करार दिया, इस तरह भारतीय टीम को पहली सफलता मिलते-मिलते रह गई। इसके साथ ही इस गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को 5 अतिरिक्त रन भी मिले। 1 नो-बॉल और 4 रन बाई के। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम इंडिया का यह 20वां टेस्ट मैच है। उनकी कप्तानी में खेले गए 19 टेस्ट मैचों में भारत अभी तक अपराजेय रहा है। उसे 15 टेस्ट मैचों में जीत नसीब हुई है और 4 टेस्ट मैच ड्रा पर समाप्त हुआ है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया को एशिया में खेले गए पिछले 9 टेस्ट मैचों से लगातार हार मिल रही है, भारतीय सरजमीं पर लगभग 12 साल पहले कंगारू टीम को जीत मिली थी।

क्रिकेट जगत की अन्य खबरों के लिए क्लिक करें…

वीडियो: विराट ने तोड़ा 13 साल का ये पुराना रिकार्ड, ऐसा करने वाले बने पहले कप्तान

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 23, 2017 11:33 am