क्रिकेट के मैदान पर पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, ब्रेट ली और डीन जॉन्स ने महेंद्र सिंह धोनी के सिग्नेचर शॉट हेलिकॉप्टर शॉट को मारने की भरपूर कोशिश की लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए। इस शॉट को धोनी ने ही निजात किया है जो कि गेंदबाजों द्वारा डाली जाने वाली यॉर्कर खेलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धोनी काफी लंबे से अपने इस शॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके कारण आज वे कई क्रिकेट टूर्नामेंट्स को जीत कर कामयाबी के शिखर को छू सके हैं। स्टार स्पोर्ट्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, ब्रेट ली और डीन जॉन्स जैसे दिग्गज खिलाड़ी धोनी के इस शॉट को मारने की चुनौती लेने के बाद हेलीकॉप्टर शॉट मारने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं।

यह वीडियो रांची का है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 वनडे मैच खेला गया था। धोनी के शॉट लगाने के लिए सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग आगे आए, उन्होंने गेंद को बहुत ही अच्छे से फ्लिक किया, लेकिन उन्हें धोनी का शॉट लगाने में सफलता नहीं मिली। सहवाग के बाद वीवीएस लक्ष्मण चुनौती को पूरा करने के लिए मैदान में उतरे, सच कहें तो लक्ष्मण ने बहुत ही बेहतरीन और सुंदरता के साथ शॉट मारा लेकिन धोनी के शॉट की नकल वो भी नहीं कर पाए। इसी तरह ब्रेट ली और डीन जॉन्स ने भी हेलीकॉप्टर शॉट मारने की कोशिश की लेकिन उन्हें भी कामयाबी हासिल नहीं हुई।

When in Ranchi, smack it like Dhoni! Watch the experts try to pull off helicopter shots, and catch #NerolacCricketLive NOW on Star Sports! pic.twitter.com/BwO8zOGYvZ

